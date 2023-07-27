«Беспилотники в скором будущем будут так же, и даже больше распространены, чем автомобили», — отметил Евгений Грибов руководитель направления технологического развития компаний Национальной технологической инициативы, АНО «Платформа НТИ» — «Мы не просто строим новую отрасль, мы создаем новый уклад, беспилотники в скором будущем проникнут во все услуги, проникнут в быт… это то, что в ближайшем будущем изменит нашу повседневность».