atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Изображение материала

Беспилотников в Новосибирской области будет больше, чем автомобилей

27 июля 2023, 11:40
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Пресс-завтрак
Управление беспилотником вскоре станет таким же распространенным навыком, как навык письма или использования смартфона, рассказал Александр Любимов руководитель Координационного Центра Помощи Новороссии на пресс-завтраке, посвященном проектно-образовательному интенсиву «Архипелаг 2023».

«Беспилотники в скором будущем будут так же, и даже больше распространены, чем автомобили», — отметил Евгений Грибов руководитель направления технологического развития компаний Национальной технологической инициативы, АНО «Платформа НТИ» — «Мы не просто строим новую отрасль, мы создаем новый уклад, беспилотники в скором будущем проникнут во все услуги, проникнут в быт… это то, что в ближайшем будущем изменит нашу повседневность».

«Программа проекта „Архипелаг 2023“ совпадает с рождением новой отрасли открытия, покорения неба… Сегодня беспилотники уже не просто вошли в нашу жизнь, мы живем в условиях специальной военной операции. Сегодня это вопрос самодостаточности, безопасности, выживания нашей страны. — Ирина Мануйлова, вице-губернатор Новосибирской области, выступила на деловом завтраке, посвященном развитию беспилотников, в качестве первого спикера.

На пресс-завтраке в НГТУ представили подробности проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», который пройдет в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Проект посвящен новым технологиям использования беспилотников в разных сферах жизни. На территории Новосибирской области «Архипелаг 2023» проводится впервые, хотя команда Новосибирской области неоднократно участвовала в подобных проектах в других регионах.

Более трети жителей Новосибирска готовы пересесть на беспилотный транспорт
Узнать подробнее

Треть новосибирцев лояльно относится к беспилотному транспорту.

Читайте также:
Летчик-испытатель Владимир Барсук рассказал, почему тема беспилотников раздутаВ Новосибирск не поедут: риэлторы о спаде цен на квартиры в Москве после атаки дронов
#Ольга Храмушкина#Беспилотники#Образование#НГТУ НЭТИ#Нгту#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:26
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
Сегодня, 02:31
Мемориал открыли в Новосибирске погибшим на СВО бойцам ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 01:18
Ксения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска Суровикина
Сегодня, 04:50
Минздрав проверит главврача Колыванской ЦРБ: использовал ли он авто для педиатров
Вчера, 10:50
Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
Вчера, 05:53