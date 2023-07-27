Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
«Беспилотники в скором будущем будут так же, и даже больше распространены, чем автомобили», — отметил Евгений Грибов руководитель направления технологического развития компаний Национальной технологической инициативы, АНО «Платформа НТИ» — «Мы не просто строим новую отрасль, мы создаем новый уклад, беспилотники в скором будущем проникнут во все услуги, проникнут в быт… это то, что в ближайшем будущем изменит нашу повседневность».
«Программа проекта „Архипелаг 2023“ совпадает с рождением новой отрасли открытия, покорения неба… Сегодня беспилотники уже не просто вошли в нашу жизнь, мы живем в условиях специальной военной операции. Сегодня это вопрос самодостаточности, безопасности, выживания нашей страны. — Ирина Мануйлова, вице-губернатор Новосибирской области, выступила на деловом завтраке, посвященном развитию беспилотников, в качестве первого спикера.
На пресс-завтраке в НГТУ представили подробности проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023», который пройдет в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Проект посвящен новым технологиям использования беспилотников в разных сферах жизни. На территории Новосибирской области «Архипелаг 2023» проводится впервые, хотя команда Новосибирской области неоднократно участвовала в подобных проектах в других регионах.
Треть новосибирцев лояльно относится к беспилотному транспорту.