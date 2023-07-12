Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
— Владимир Евгеньевич, многие отечественные производители задумываются, нужно ли сейчас перестраивать свое производство на создание беспилотных аппаратов. Вы задумывались над тем, чтобы новосибирское предприятие на эти рельсы направить?
— Мы очень активно работаем по направлению разработки и выпуска беспилотников. Фактически каждый беспилотный аппарат, который у нас в стране летает, так или иначе летает с участием наших специалистов.
Более того, в разных районах экспериментально-правовых режимов специалисты нашего предприятия проводят освидетельствование авиационной техники и выдают заключение на разрешение полетов. Поэтому в области беспилотной авиационной техники мы одни из самых ведущих научно-исследовательских организаций в стране.
Это я не говорю о том, что самолет «Партизан» — это пилотируемо-беспилотный летательный аппарат, обладающий коротким взлетом и посадкой. Беспилотная тема, на мой взгляд, сегодня несколько раздута, гипертрофирована в части переоценки возможностей использования вот этих беспилотных летательных систем.
Безусловно, условия СВО нам наглядно показывают необходимость использования беспилотных систем при ведении боевых действий. Очевидно, если можно на войне не рисковать человеком, им категорически нельзя рисковать. Поэтому это самолеты-разведчики, барражирующие боеприпасы, и дроны. Наличие квадрокоптеров на поле боя сегодня радикально поменяли технологию ведения боевых действий.
При этом большое количество людей, которые пытаются заниматься этим направлением, некая общедоступность, на мой взгляд не очень высокая компетентность в авиационных вопросах рождает фантазии на тему беспилотных самолетов, которые везут пассажиров. Я, как человек летающий и частенько работающий с компьютерами, очень хорошо понимаю, что это все, мягко говоря, утопические рассуждения.
Не скоро снимут человека с летательного аппарата. Более того, ведение высокоинтеллектуальных боевых действий, как сегодня показывает практика, в любом случае, требует наличия человека.
Если ты хочешь на 100% поразить объект и выполнить боевую задачу, там должен находиться человек, потому что робот можно перехватить, робот может принять неправильное решение. И только духовно мотивированный человек на сбитом или поврежденном самолете, например, может направить его в какую-то цель-объект, чтобы его уничтожить во имя победы.
— Владимир Евгеньевич, мы воспитаны на том, что наша страна — самая большая в мире, все открытия сделаны нашими учеными, самые лучшие космонавты — это советские и российский люди. И вот начинается спецоперация, и мы видим, что самые лучшие беспилотники — в Турции, в Иране, а Илон Маск окружил планету сетью спутников. А Россия поглядывает то на маленькую Турцию, которая поставляет беспилотники всему миру, то на Иран, то на Илона Маска. А у самих-то только связи с китайцами. Как так оказалось, что у нас такая ситуация в авиастроении.
— Мы же с вами должны хорошо понимать, что все достижения, которые вы только что перечислили — это достижение Советского Союза. В Советском Союзе присутствие американцев и англосаксов в руководстве и управлении страной было минимальным, поэтому сама страна, несмотря на то, что социалистическая система имела изъяны и проблемы, тем не менее, наша страна первой полетела в космос, она действительно выпускала выдающиеся танки и выдающиеся самолеты.
Но при этом надо хорошо понимать, что с 90-х годов задачей нашей основной противоборствующей стороны в лице западных государств было разрушение нашей страны и она предпринимала все усилия по развалу всех наших отраслей. Это и образование, и авиатранспортная отрасль, и авиационная промышленность. Намеренно формировалась система управления, стимулирующая внедрение в руководство этих отраслей людей, которые привели к тем результатам, которые мы сегодня имеем.
У нас фактически отсутствует местное сообщение в гражданской авиации. Его организовать — 5 минут, два закона поменять и все это будет работать. Тем не менее, это не менялось и не меняется. На мой взгляд, это, очевидно, действия определенных структур. При этом, руководство страны безусловно искало компромиссы с этими хозяевами жизни для того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы не получилось то, что сегодня происходит. Поэтому мы, по сути, находясь в оккупированной стране, которая имела высокую степень зависимости от западных корпораций, от западных технологий, как могла, так и развивалась.
Надо отдать должное, что несмотря на внедрение со стороны западных стран в элитную часть общества нашей страны меркантильных интересов, несмотря на их, по сути, подрывную деятельность, мы оказались обладателями выдающегося оборудования и вооружений, гиперзвуковые ракеты эффективно применяются, мы имеем самые лучшие боевые самолеты, сегодня это не слова. Как мы видим, и танки наши достаточно эффективны и на полях сражения показывают выдающиеся результаты.
Сегодня, когда произошел разворот в сторону укрепления национальной промышленности, наша историческая задача максимально создавать необходимые изделия и всем, что необходимо заниматься. Даже наш кукурузник. Мы создали выдающийся лучший самолет, который оказался в тот период не нужен целому ряду чиновников? Понятно, почему он им не нужен, но это данность.
Сегодня от нас требуется уже новый, но такой же самолёт и мы должны его сделать.
А ведь кто-то под пулями в окопах сидит, кто-то стреляет и погибает, так что нам не такая уж тяжелая участь досталась, восстанавливать промышленность, восстанавливать утраченные позиции в гражданской авиации.
Кроме того, Владимир Барсук рассказал, чего не хватает для производства полностью российского самолета: «Самое узкое место — это двигатель Но мы надеемся, что этот двигатель появится. Мы ждем двигатель мощностью 1400-1500 л. с.»