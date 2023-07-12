У нас фактически отсутствует местное сообщение в гражданской авиации. Его организовать — 5 минут, два закона поменять и все это будет работать. Тем не менее, это не менялось и не меняется. На мой взгляд, это, очевидно, действия определенных структур. При этом, руководство страны безусловно искало компромиссы с этими хозяевами жизни для того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы не получилось то, что сегодня происходит. Поэтому мы, по сути, находясь в оккупированной стране, которая имела высокую степень зависимости от западных корпораций, от западных технологий, как могла, так и развивалась.