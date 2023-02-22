Очень много специалистов требуется заводу «Искра». Больше всего предлагают инженеру-конструктору — 45 тысяч рублей, столько же готовы платить специалисту по производственному контролю, также требуется инженер-технолог с зарплатой 32 тысяч рублей. Требуются слесари, изготовитель шнуровых изделий и уборщик помещений, зарплаты от 21 до 35 тысяч рублей.