Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Больше всего открытых вакансий в НАЗ им. В. П. Чкалова — на данный момент, согласно сайту Городработ.ру, их 79. Самая высокая заработная плата — от 70 до 90 тысяч рублей предлагается начальнику участка заготовительно-штамповочного производства.
Также заводу требуются инженеры с зарплатой от 35 до 50 тысяч рублей, токари с зарплатой от 50 тысяч рублей, маляры с зарплатой от 42 до 53 тысяч рублей.
Неподтвержденный источник сообщил, что завод как может закрывает вакансии, в том числе, предлагая работу сотрудникам других предприятий ВПК в Новосибирске, переманивая специалистов более высокой заработной платой и условиями.
Завод входит в Холдинг «Вертолеты России», в Новосибирске на предприятии проводят капитальный ремонт и техническое обслуживание вертолётов Ми-8/17, Ми-24, Ми-26. Светлана Касаткина, начальник отдела подбора и обучения персонала на заводе рассказала, об открытых вакансиях.
Заводу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда. Найти специалиста такого разряда не так просто, на рынке труда кандидаты с более низкой квалификацией, не у всех есть допуски на работы свыше 1000В. Заработная плата 42 тысячи рублей.
Фрезеровщику 6 разряда предлагают зарплату 48 тысяч рублей. Проблема та же, что и с предыдущей вакансией — нужны специалисты с высокой квалификацией, которых не так много на рынке труда.
Специалистов, где не нужна высокая квалификация, тоже найти не так просто. Вакансии такелажника с зарплатой 32 тысячи рублей и уборщика производственных помещений с зарплатой 20 тысяч рублей пока не закрыты.
Очень много специалистов требуется заводу «Искра». Больше всего предлагают инженеру-конструктору — 45 тысяч рублей, столько же готовы платить специалисту по производственному контролю, также требуется инженер-технолог с зарплатой 32 тысяч рублей. Требуются слесари, изготовитель шнуровых изделий и уборщик помещений, зарплаты от 21 до 35 тысяч рублей.
Новосибирский патронный завод ищет контролера спецпроизводства с заработной платой от 31,7 тысяч рублей. Соискателю необходимо среднее профессиональное образование, в обязанности входит контроль качества выпускаемой продукции.
Совсем недавно завод закрыл вакансии слесаря-механика и ведущего инженера-технолога с заработной платой 45,5 тысяч рублей. От кандидатов требовалось знание единой системы технологической документации и единой системы конструкторской документации.
БЭМЗ ищет инженера-конструктора для разработки электрических принципиальных и функциональных схем устройств и изделий. Зарплата от 80 тысяч рублей. Кроме того, бердскому заводу требуются слесари и токари с заработной платой в 35 тысяч рублей, слесарь-ремонтник с заработной платой 41 тысяча рублей.
Нужны намотчики, паяльщики, слесари-инструментальщики, операторы станков — зарплаты от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от должности, а также повар 5-го разряда, предлагаемая зарплата 50 тысяч рублей.
Помимо окладов, обычно предприятия ВПК в Новосибирске предлагают сотрудниками полисы ДМС, бесплатную спецодежду, медицинские осмотры, бассейн или спортзал для сотрудников (при наличии), оплату летних путевок в лагерь и новогодних подарков для детей.
И еще один немаловажный плюс, поскольку предприятиям оборонного комплекса не так просто найти специалистов требуемой квалификации, если такой сотрудник найден, заводы, как правило, ходатайствуют об освобождении специалистов от призыва.
В конце прошлого года мы писали о том, что на заводе "Искра" прошли обыски.