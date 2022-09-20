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В Новосибирске опровергли задержание гендиректора механического завода «Искра»

Сегодня, 01:29
Фото: 1MI
Генерального директора завода «Искра» не задержали в Новосибирске после обыска, о чем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники

В понедельник, 19 сентября в механическом заводе «Искра» прошли обыски. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ. По информации некоторых СМИ, после обыска задержали гендиректора завода Сергея Кондратьева.

«Распространяемая в СМИ информация о задержании руководителя предприятия Сергея Кондратьева не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

На самом предприятии инцидент комментировать отказались. Добавим, что АО «Новосибирский механический завод «Искра» - это крупнейший производитель средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности. Завод входит в корпорацию «Ростех».

На руководящей должности гендиректор Кондратьев находится с 2017 года. Напомним, что его бывшего заместителя Олега Миргородского в 2022 году подозревали в коммерческом подкупе.  

Ранее депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске. Ущерб оценивается в 160 млн рублей. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирск#2022#Уголовное дело#Полиция
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