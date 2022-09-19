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Обыски начались на оборонном заводе «Искра» в Новосибирске

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
Силовики пришли с обысками на механический завод «Искра» в Новосибирске 19 сентября. Об этом пишет Сибкрай.ru со ссылкой на собственный источник.

С чем именно связаны поиски пока неизвестно. Сейчас идут следственные действия в отношении глав предприятия «Искра», который принадлежит госкорпорации «Ростех».

Стоит отметить, с 1942 года на заводе производят средства для подрыва горных пород, обработки металлов взрывом. Директором компании является учредитель московского АО «Спецхимия» Сергей Кондратьев.

Его бывшего заместителя Олега Миргородского в 2022 году подозревали в коммерческом подкупе. В это время он занимал должность гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод».

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Обыск#Полиция
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