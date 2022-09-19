Обыски начались на оборонном заводе «Искра» в Новосибирске

С чем именно связаны поиски пока неизвестно. Сейчас идут следственные действия в отношении глав предприятия «Искра», который принадлежит госкорпорации «Ростех».
Стоит отметить, с 1942 года на заводе производят средства для подрыва горных пород, обработки металлов взрывом. Директором компании является учредитель московского АО «Спецхимия» Сергей Кондратьев.
Его бывшего заместителя Олега Миргородского в 2022 году подозревали в коммерческом подкупе. В это время он занимал должность гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод».