Более трети жителей Новосибирска готовы пересесть на беспилотный транспорт

Новосибирск занял 11 строчку в топе российских городов-миллионников, жители которых больше всего хотели бы освоить поездки на беспилотных автомобилях. Об этом со ссылкой на собственное исследование сообщает портал SuperJob. Так, только 38% участников опроса из города готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, объясняя это желанием быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах нового транспорта.
Беспилотный транспорт, похоже, скоро может стать реальностью, однако ездить на нем пока готовы не все: 36% опрошенных в Новосибирске признались, что не готовы испытывать на себе такую технологическую новинку. В комментариях автомобилисты признаются, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, остальные же делятся опасениями за безопасность и говорят об отсутствии в России необходимой законодательной базы и инфраструктуры. При этом четверть жителей города (26%) затруднились однозначно определить свое отношение к подобной перспективе.
В целом по стране 37% не поддерживают введение беспилотного транспорта, а 36% участников опроса считают, что это было бы хорошим нововведением. При этом 27% опрошенных затрудняются дать однозначный ответ.