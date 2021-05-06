Более трети жителей Новосибирска готовы пересесть на беспилотный транспорт

Беспилотный транспорт, похоже, скоро может стать реальностью, однако ездить на нем пока готовы не все: 36% опрошенных в Новосибирске признались, что не готовы испытывать на себе такую технологическую новинку. В комментариях автомобилисты признаются, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, остальные же делятся опасениями за безопасность и говорят об отсутствии в России необходимой законодательной базы и инфраструктуры. При этом четверть жителей города (26%) затруднились однозначно определить свое отношение к подобной перспективе.