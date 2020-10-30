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«Умная улица» для беспилотного транспорта появится в Новосибирске

30 октября 2020, 11:37
«Умная улица» есть также в Подмосковье и Калуге.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашение о реализации в мегаполисе проекта «Умная улица».

Пилотный проект АО «Мобилити Груп» был представлен на форуме «Городские технологии». Согласно ему, в городе выберут опытный участок, который станет платформой для беспилотного авто. Также на улицах Новосибирска появятся интеллектуальные светофоры.

Ранее мегаполис уже стал площадкой для реализации ряда проектов форума «Городские технологии»: умные светофоры, интеллектуальные фонари с функцией освещения, видеонаблюдения, связи и WiFi.

#Новости#Город
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