«Умная улица» для беспилотного транспорта появится в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашение о реализации в мегаполисе проекта «Умная улица».
Пилотный проект АО «Мобилити Груп» был представлен на форуме «Городские технологии». Согласно ему, в городе выберут опытный участок, который станет платформой для беспилотного авто. Также на улицах Новосибирска появятся интеллектуальные светофоры.
Ранее мегаполис уже стал площадкой для реализации ряда проектов форума «Городские технологии»: умные светофоры, интеллектуальные фонари с функцией освещения, видеонаблюдения, связи и WiFi.