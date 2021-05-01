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Движение транспорта перекроют у храмов Новосибирска в ночь с 1 на 2 мая

1 мая 2021, 11:53
В храмах пройдет праздничное богослужение.

Движение по улице Советской в Новосибирске будет перекрыто в ночь на Пасху - с 1 на 2 мая.

С 23:00 1 мая по 4:00 2 мая пройдут церковные службы и крестный ход в Вознесенском соборе и Соборе Александра Невского в честь праздника Пасхи. Также частично перекроют центр города. Ограничительные меры не затронут общественный транспорт и спецтранспорт.

Для личного транспорта будет закрыт участок улицы Советской от ул. Спартака до Каинской, от ул. Гоголя до 1908 года. Мэрия также сообщает о запрете на парковку рядом с храмами города в пасхальную ночь.

В ночь на Пасху в Новосибирске прихожан будут развозить троллейбусы по специальному маршруту.

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