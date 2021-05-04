9 мая изменятся маршруты общественного транспорта в Новосибирске

С 7 часов утра начнут перекрывать Красный проспект от ул. Фабричной до ул. Гоголя, ул. Орджоникидзе (от Советской до Каменской), Октябрьскую магистраль, Кирова (от Красного проспекта до ул. Восход). Ограничения продлятся до 14:00. После закроют для проезда другие участки улиц: Красный проспект – от Советской до Фрунзе. Улицу Орджоникидзе перекроют на участке от ул. Советской до Мичурина. Запрет на движение по Октябрьской магистрали и Кирова будет действовать от Красного проспекта до Восхода.