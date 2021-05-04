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9 мая изменятся маршруты общественного транспорта в Новосибирске

4 мая 2021, 14:05
Центр будут перекрывать поэтапно.

Ограничения для движения автомобилей и общественного транспорта будут действовать в центре Новосибирске 9 мая в связи с проведением парада Победы и запуском артиллерийского салюта.

С 7 часов утра начнут перекрывать Красный проспект от ул. Фабричной до ул. Гоголя, ул. Орджоникидзе (от Советской до Каменской), Октябрьскую магистраль, Кирова (от Красного проспекта до ул. Восход). Ограничения продлятся до 14:00. После закроют для проезда другие участки улиц: Красный проспект – от Советской до Фрунзе. Улицу Орджоникидзе перекроют на участке от ул. Советской до Мичурина. Запрет на движение по Октябрьской магистрали и Кирова будет действовать от Красного проспекта до Восхода.

Вечером, с 21:30 до 22:30, ограничения будут введена на Октябрьском мосту – от развязок с ул. Зыряновской до пл. Лыщинского.

В связи с ограничениями в День Победы изменит маршрут общественный транспорт. Речь идет о маршрутках, автобусах и троллейбусах. С новой схемой движения можно ознакомиться на сайте мэрии.

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#Новости#Транспорт
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