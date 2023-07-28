100 соревнований в полетах беспилотников одновременно пройдет в Новосибирске

Это командная гонка, в команде пять человек. Те, кто работают с дронами, они понимают, что он может повреждаться во время полета. Его необходимо быстро чинить, проверять, все ли с ним в порядке, те же аккумуляторы, лопасти — быстро чинить и продолжать. Как в «Формуле 1» при необходимости быстро меняют колеса, так и здесь, нужно будет быстро заменить деталь».