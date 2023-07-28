100 соревнований в полетах беспилотников одновременно пройдет в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Сегодня в Новосибирске стартовал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», основным направлением которого является развитие беспилотных авиационных систем. Руководитель ТОДОО «Хобби-центр» Полина Мозгалева рассказала, какие рекорды планируют поставить в процессе соревнований по управлению беспилотниками:
«У нас пройдет 100 разных мероприятий, с совершенно разными беспилотниками, требованиями, аудиторией — это само по себе является рекордом. А второй рекорд — это гонка 24 часа на беспилотниках. Сложность гонки 24 часа — ты должен прийти первым и налетать наибольшее расстояние, необходима выносливость, мастерство управления.
Это командная гонка, в команде пять человек. Те, кто работают с дронами, они понимают, что он может повреждаться во время полета. Его необходимо быстро чинить, проверять, все ли с ним в порядке, те же аккумуляторы, лопасти — быстро чинить и продолжать. Как в «Формуле 1» при необходимости быстро меняют колеса, так и здесь, нужно будет быстро заменить деталь».
Уникальным будет и размер куба, огороженного сеткой, в котором пройдут эти соревнования — 50 на 100 метров на земле и 6 метров в высоту. Соревнования пройдут на территории аэродрома ОбьГЭС.
«Классические кубы для испытаний строятся 3 на 3 метра или площадка на земле 10 на 10 метров и высотой до 3-х метров. Мы же решили сделать большой ринг. Мы отталкивались от размеров аэродрома. В Москве в парке „Патриот“ строили куб 40 на 80 метров. Так что у нас размеры куба сами по себе являются рекордными, и высота 6 метров, такого никто не делал.
Почему мы это сделали? В обычное время, и когда беспилотники уже будут освоены, не нужно будет строить такие кубы. Но сейчас из соображений безопасности, общественного спокойствия мы решили спроектировать такую модель для региона в качестве примера, как можно соревноваться, проводить испытания без открытия/закрытия неба» — продолжила рассказ о соревнованиях Полина Мозгалева. Также она отметила, что рекорды будут устанавливаться в самих соревнованиях.
На Сахалине одними из первых в стране начали массовое производство беспилотных летательных аппаратов для обучения школьников, этот опыт будет использоваться в других регионах.