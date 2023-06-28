Новосибирский «Охотник» впервые разгромил объекты ВСУ

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Как сообщает Telegram-канал «Оружейный мастер», беспилотник С-70 «Охотник» нанес первые удары по объектам ВСУ на территории Сумской области. Тяжелый ударный беспилотник уже поступил на вооружение российской армии.
Беспилотник С-70 выпускается на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Разработки аппарата велись с 2012 года. Сейчас «Охотник» уже запущен в массовое производство.
Масса беспилотного летательного аппарата составляет около 20 тонн, размах крыльев достигает 19 метров. Практический потолок — 18 тысяч метров, дальность полета — 6 000 километров. Боевая нагрузка, согласно различным источникам, составляет от 2,8 до 8 тонн. Также «Охотник» сможет нести управляемые ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы.