В Новосибирской области начнут выпускать «Охотник»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
«Я думаю, что производство начнется через пару лет», - рассказал Сергей Семка в пресс-центре ТАСС.
Выкатка первого летного образца «Охотника» состоялась в декабре 2021 года. В феврале 2022 года стало известно, что на Новосибирском авиационном заводе произойдет модернизация производства и построят отдельный корпус для создания тяжелых беспилотников. Планируется увеличить число рабочих мест в полтора раза, общая сумма инвестиций составит свыше 2,5 миллиарда рублей.
Беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» был разработан в конструкторском бюро Сухого и впервые поднялся в воздух в августе 2019 года. Взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, он способен развивать скорость до тысячи километров в час. Серийные поставки «Охотника» планируется начать в 2024 году.