В Новосибирской области начнут выпускать «Охотник»

Беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» был разработан в конструкторском бюро Сухого и впервые поднялся в воздух в августе 2019 года. Взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, он способен развивать скорость до тысячи километров в час. Серийные поставки «Охотника» планируется начать в 2024 году.