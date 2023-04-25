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В Новосибирской области начнут выпускать «Охотник»

25 апреля 2023, 09:45
Фото: Минобороны РФ
В Новосибирской области наладят выпуск новейшего беспилотника

В Новосибирской области будут выпускать беспилотник «Охотник»

В Новосибирской области планируется начать серийное производство тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Летательный аппарат будут выпускать на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Об этом сообщил замгубернатора региона Сергей Семка.
«Я думаю, что производство начнется через пару лет», - рассказал Сергей Семка в пресс-центре ТАСС.

Выкатка первого летного образца «Охотника» состоялась в декабре 2021 года. В феврале 2022 года стало известно, что на Новосибирском авиационном заводе произойдет модернизация производства и построят отдельный корпус для создания тяжелых беспилотников. Планируется увеличить число рабочих мест в полтора раза, общая сумма инвестиций составит свыше 2,5 миллиарда рублей.

Беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» был разработан в конструкторском бюро Сухого и впервые поднялся в воздух в августе 2019 года. Взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, он способен развивать скорость до тысячи километров в час. Серийные поставки «Охотника» планируется начать в 2024 году.

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#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Армия#ОПК#Предпритяия опк#Беспилотники
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