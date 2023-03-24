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В Новосибирске разработали дрон-камикадзе против танков Leopard

24 марта 2023, 12:40
Фото: 1MI
В Новосибирской области разработали дронов-камикадзе
В Новосибирске прошли финальные испытания дрона-камикадзе для нужд СВО на Украине. Разработка местных конструкторов способна поражать бронированную технику – в том числе, немецкие танки Leopard.

Как сообщает BFM-Новосибирск, сейчас в конструкторском бюро «Спектр» ведут усиленную работу над созданием беспилотных летательных аппаратов для нужд военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции на Украине. На данный момент сделано несколько видов дронов и подготовлены промышленные образцы для мелкосерийной сборки по каждому из них. Общая сумма затрат на разработку дронов-камикадзе составила четыре миллиона рублей.

Исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков отметил, что сейчас специалистами уже подготовлены макеты брони для огневых испытаний и разработана платформа, способная работать с гранатами и принимать на себя груз до одного килограмма. Разработку уже оценили военные эксперты. Из-за крайне высоких затрат конструкторы надеются на источники финансирования от меценатов и общественных организаций.

Напомним, что в Новосибирской области разработали уникальные накидки-невидимки для защиты от тепловизоров. Разработка уже доставлена в зону СВО.

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#Александр Ляхов#Спецоперация#Зона СВО#Дроны#Новосибирская область
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