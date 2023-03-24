В Новосибирске разработали дрон-камикадзе против танков Leopard

Как сообщает BFM-Новосибирск, сейчас в конструкторском бюро «Спектр» ведут усиленную работу над созданием беспилотных летательных аппаратов для нужд военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции на Украине. На данный момент сделано несколько видов дронов и подготовлены промышленные образцы для мелкосерийной сборки по каждому из них. Общая сумма затрат на разработку дронов-камикадзе составила четыре миллиона рублей.