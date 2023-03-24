В Новосибирске разработали дрон-камикадзе против танков Leopard

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как сообщает BFM-Новосибирск, сейчас в конструкторском бюро «Спектр» ведут усиленную работу над созданием беспилотных летательных аппаратов для нужд военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции на Украине. На данный момент сделано несколько видов дронов и подготовлены промышленные образцы для мелкосерийной сборки по каждому из них. Общая сумма затрат на разработку дронов-камикадзе составила четыре миллиона рублей.
Исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков отметил, что сейчас специалистами уже подготовлены макеты брони для огневых испытаний и разработана платформа, способная работать с гранатами и принимать на себя груз до одного килограмма. Разработку уже оценили военные эксперты. Из-за крайне высоких затрат конструкторы надеются на источники финансирования от меценатов и общественных организаций.
Напомним, что в Новосибирской области разработали уникальные накидки-невидимки для защиты от тепловизоров. Разработка уже доставлена в зону СВО.