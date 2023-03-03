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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Бойцам спецоперации доставили накидки-невидимки из Новосибирска

3 марта 2023, 09:43
Фото: Сиб.фм
В центре - Николай Стариков
В зону проведения специальной военной операции на Украине доставили накидки-невидимки, разработанные в Новосибирске. Они защитят бойцов от обнаружения тепловизорами. Об этом сообщил лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

«Невидимые накидки против тепловизоров переданы батальону «Оплот», - рассказал Стариков изданию Сиб.Фм.

Новосибирская разработка представляет собой специальный камуфляж, защищающего бойцов от обнаружения тепловизорами и передвижению на заданные позиции. Кроме того, ее можно использовать в качестве носилок или укрытия техники. Накидки, разработанные совместно с Советом отцов, Росгвардией и силовыми ведомствами, прошли полевые испытания и были направлены в Министерство обороны РФ.

Новосибирские накидки-невидимки
Фото: Сиб.фм

Напомним, что в зоне проведения специальной военной операции с начала нынешнего года выполняет боевые задачи элитный новосибирский батальон «Вега». Воинское подразделение было сформировано первым вице-спикером Законодательного собрания Новосибирска Андреем Панферовым. Вместе с бойцами батальона находится депутат Государственной думы от Новосибирской области Дмитрий Савельев, недавно опубликовавший фото из зоны СВО.

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#Зона СВО#Армия#Оружие#Спецоперация#Новосибирск#Дмитрий Савельев#Андрей Панферов
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