Бойцам спецоперации доставили накидки-невидимки из Новосибирска

Новосибирская разработка представляет собой специальный камуфляж, защищающего бойцов от обнаружения тепловизорами и передвижению на заданные позиции. Кроме того, ее можно использовать в качестве носилок или укрытия техники. Накидки, разработанные совместно с Советом отцов, Росгвардией и силовыми ведомствами, прошли полевые испытания и были направлены в Министерство обороны РФ.