Бойцам спецоперации доставили накидки-невидимки из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:46
«Невидимые накидки против тепловизоров переданы батальону «Оплот», - рассказал Стариков изданию Сиб.Фм.
Новосибирская разработка представляет собой специальный камуфляж, защищающего бойцов от обнаружения тепловизорами и передвижению на заданные позиции. Кроме того, ее можно использовать в качестве носилок или укрытия техники. Накидки, разработанные совместно с Советом отцов, Росгвардией и силовыми ведомствами, прошли полевые испытания и были направлены в Министерство обороны РФ.
Напомним, что в зоне проведения специальной военной операции с начала нынешнего года выполняет боевые задачи элитный новосибирский батальон «Вега». Воинское подразделение было сформировано первым вице-спикером Законодательного собрания Новосибирска Андреем Панферовым. Вместе с бойцами батальона находится депутат Государственной думы от Новосибирской области Дмитрий Савельев, недавно опубликовавший фото из зоны СВО.