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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине

2 марта 2023, 02:23
Фото: 1MI
Трое военных из Новосибирска вернулись из плена
Домой вернулись из украинского плена трое участников СВО из Новосибирской области. Об этом рассказала изданию Сиб.фм уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

Напомним, в феврале 2023 года из плена на Украине освободили новосибирского военного, которого призвали на спецоперацию осенью. Оказалось, противники помимо него удерживали в неволе еще троих наших земляков.

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Как рассказала Шалабаева, за освобождение одного из сибиряков ей пришлось бороться около 4 месяцев прошлым летом. Украина неохотно шла на переговоры с Россией об обмене пленными. Но все же им удалось договориться.

По словам омбудсмена, военнослужащие уже дома и проходят реабилитацию. Она не скрывала и то, что обращались с нашими солдатами в плену крайне жестко и им теперь необходима психологическая помощь.

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Алина Шефер#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пленные#Спецоперация
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