Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Напомним, в феврале 2023 года из плена на Украине освободили новосибирского военного, которого призвали на спецоперацию осенью. Оказалось, противники помимо него удерживали в неволе еще троих наших земляков.
Как рассказала Шалабаева, за освобождение одного из сибиряков ей пришлось бороться около 4 месяцев прошлым летом. Украина неохотно шла на переговоры с Россией об обмене пленными. Но все же им удалось договориться.
По словам омбудсмена, военнослужащие уже дома и проходят реабилитацию. Она не скрывала и то, что обращались с нашими солдатами в плену крайне жестко и им теперь необходима психологическая помощь.