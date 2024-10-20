Четверых новосибирцев возвращают из украинского плена

18 октября 2024 года в рамках обмена пленными по формуле 95 на 95 четверо новосибирских бойцов вернулись на Родину из украинского плена. Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.