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Пленные

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2024
Четверых новосибирцев возвращают из украинского плена
18 октября 2024 года в рамках обмена пленными по формуле 95 на 95 четверо новосибирских бойцов вернулись на Родину из украинского плена. Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.
20 октября, 10:26
Из украинского плена вернули трех военнослужащих — жителей Новосибирской области
Несколько военнослужащих из Новосибирской области оказались в плену: Минобороны заявило об их обмене.
26 августа, 06:18
Двух новосибирцев вернули на родину из плена на Украине
31 мая, 13:34
Пятерых бойцов СВО из Новосибирской области вызволили из плена
Пятеро участников СВО из Новосибирской области были освобождены из плена. Также было решено освободить еще 10 участников спецоперации, которые были включены в список для обмена пленными.
18 апреля, 04:17
Застрявший на год в Мозамбике моряк вернулся домой в Новосибирск
Моряк Виктор Абусагитов, застрявший на год в Мозамбике, вернулся домой в Новосибирск благодаря помощи российского консульства и Генеральной прокуратуры РФ.
22 февраля, 06:26
2023
Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена
28 ноября 2023, 13:24
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
28 ноября 2023, 07:48
Новосибирский комбат «Веги» Панферов рассказал о пленных бойцах СВО
Командир батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панферов рассказал о попавших в плен бойцах на СВО. Стало известно, кто занимается их освобождением.
23 сентября 2023, 09:03
С родными попавших в плен барабинцев встретилась Уполномоченный по правам человека
26 июня прошла встреча Уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой и родственников военнослужащих, попавших в плен в зоне СВО.
1 июля 2023, 04:57
Одним из пленных из Барабинска займется Международный Красный Крест
22 июня 2023, 15:40
Пленных военных из Барабинска внесут в список на обмен с Украиной
22 июня 2023, 10:04
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
22 июня 2023, 07:11
Обмен пленными: с Украиной удалось наладить человеческие отношения
3 апреля 2023, 10:16
Какими возвращаются из плена на Украине новосибирцы, рассказала омбудсмен Шалабаева
13 марта 2023, 06:52
Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
2 марта 2023, 02:23

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