Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Как сообщила уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева, она ведет диалог с Министерством обороны и аппаратом уполномоченного по правам человека РФ о судьбе призывников из Барабинского района, которые попали в плен в зоне специальной военной операции на Украине.
«Когда узнаём, что точно в плену — определяем первоочередники или нет. Вносим в список на обмен», — так объяснила омбудсмен практику действий в подобном случае. При этом Нина Шалабаева не стала уточнять, о каком количестве пленных новосибирцев идет речь.
Ранее депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко сообщил редакции Atas.info, что в плену оказались пять его земляков. Видео с четырьмя пленными опубликовано в украинских телеграм-каналах, еще один военный сам позвонил жене и сообщил о пленении.
По словам Терещенко, состояние пленных удовлетворительное, серьезных ранений у них нет.