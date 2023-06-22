Как сообщила уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева, она ведет диалог с Министерством обороны и аппаратом уполномоченного по правам человека РФ о судьбе призывников из Барабинского района, которые попали в плен в зоне специальной военной операции на Украине.