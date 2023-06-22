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Пленных военных из Барабинска внесут в список на обмен с Украиной

22 июня 2023, 10:04
Фото: 1MI
О сроках возможного обмена сегодня говорить преждевременно
Пятерых мобилизованных из Новосибирской области, попавших в плен к ВСУ, предполагается возвратить домой с помощью механизма обмена пленными между противоборствующими сторонами

Как сообщила уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева, она ведет диалог с Министерством обороны и аппаратом уполномоченного по правам человека РФ о судьбе призывников из Барабинского района, которые попали в плен в зоне специальной военной операции на Украине.

«Когда узнаём, что точно в плену — определяем первоочередники или нет. Вносим в список на обмен», — так объяснила омбудсмен практику действий в подобном случае. При этом Нина Шалабаева не стала уточнять, о каком количестве пленных новосибирцев идет речь.

Ранее депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко сообщил редакции Atas.info, что в плену оказались пять его земляков. Видео с четырьмя пленными опубликовано в украинских телеграм-каналах, еще один военный сам позвонил жене и сообщил о пленении.

По словам Терещенко, состояние пленных удовлетворительное, серьезных ранений у них нет.

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#Зона СВО#Участник СВО#Пленные#Спецоперация#Новосибирская область#Барабинск
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