Новосибирский боец СВО не может получить статус ветерана и выплаты

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Отбыл на спецоперацию сибиряк в прошлом году, а вернулся на родину весной 2023-го. Там мужчина служил механиком-водителем-электриком.
Как пишет Om1.ru, Юрия отправили домой после того, как в воинскую часть пришло соответствующее распоряжение. В середине апреля его контракт был расторгнут из-за превышения предельного возраста военной службы.
С момента возвращения ему не удалось получить статус ветерана и различные выплаты. Мужчине не была выдана также справка о пребывании в зоне СВО — нет отметок об этом в его военном билете и деле.
Юрий обратился за помощью в Комиссию по частичной мобилизации Новосибирской области, но решение его вопросов не входит в их полномочия. В ответ на обращение к губернатору ему сообщили, что социальные гарантии распространяются только на семьи добровольцев.
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева порекомендовала Юрию А. направить информацию о произошедшем ей.