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Новосибирский боец СВО не может получить статус ветерана и выплаты

18 июня 2023, 13:48
Фото: 1MI
Доброволец Юрий А. из Барабинска Новосибирской области вернулся из зоны СВО и пытается добиться статуса ветерана. Также ему обещали губернаторские 100 тысяч рублей.

Отбыл на спецоперацию сибиряк в прошлом году, а вернулся на родину весной 2023-го. Там мужчина служил механиком-водителем-электриком.

Как пишет Om1.ru, Юрия отправили домой после того, как в воинскую часть пришло соответствующее распоряжение. В середине апреля его контракт был расторгнут из-за превышения предельного возраста военной службы.

С момента возвращения ему не удалось получить статус ветерана и различные выплаты. Мужчине не была выдана также справка о пребывании в зоне СВО — нет отметок об этом в его военном билете и деле.

Юрий обратился за помощью в Комиссию по частичной мобилизации Новосибирской области, но решение его вопросов не входит в их полномочия. В ответ на обращение к губернатору ему сообщили, что социальные гарантии распространяются только на семьи добровольцев.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева порекомендовала Юрию А. направить информацию о произошедшем ей.

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#Алина Шефер#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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