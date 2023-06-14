Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирска Валерий Куликов погиб на СВО

Он родился 12 июля 1996 года и вырос в селе Большие Кулики в Северном районе. После окончания школы, Валерий поступил в Куйбышевский политехнический техникум, где успешно окончил обучение на специалиста по технологии машиностроения. Позже он стал оператором станков на заводе «Неватом» в Новосибирске после службы в армии.