Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирска Валерий Куликов погиб на СВО

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Published Сегодня, 03:42
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Он родился 12 июля 1996 года и вырос в селе Большие Кулики в Северном районе. После окончания школы, Валерий поступил в Куйбышевский политехнический техникум, где успешно окончил обучение на специалиста по технологии машиностроения. Позже он стал оператором станков на заводе «Неватом» в Новосибирске после службы в армии.
10 февраля 2023 года Валерий присоединился к ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца. 1 мая 2023 года сибиряк погиб на службе. Он получил орден Мужества посмертно за свои подвиги и смелость во имя Родины, народа и своей семьи.
В памяти всех родных, близких и друзей Валерий Куликов останется как пример настоящего героя, защитника страны и благородного патриота. Его похороны прошли 25 мая, сообщает «Северная газета».