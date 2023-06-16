Глава Барлакского сельсовета из Новосибирской области отправится добровольцем на СВО

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Глава сельсовета в Мошковском районе отправится в зону проведения специальной военной операции. Эту новость сообщил Сергей Субботин, глава районной администрации на странице «ВКонтакте».
Субботин выразил благодарность Владимиру Счастному за его решительность и пожелал ему удачи при выполнении поставленных задач от президента России Владимира Путина.
Глава района не скрывает гордости за работу с настоящими патриотами, которые готовы отстаивать интересы своей страны и своих родных. Сам Сергей Субботин знает, как трудно бойцам в зоне конфликта, так как он сам недавно был там с гуманитарной миссией.
Тем не менее он уверен, что эти люди каждый день рискуют жизнью ради важной задачи и обязанностей перед своей Родиной.