Глава Барлакского сельсовета из Новосибирской области отправится добровольцем на СВО

Глава района не скрывает гордости за работу с настоящими патриотами, которые готовы отстаивать интересы своей страны и своих родных. Сам Сергей Субботин знает, как трудно бойцам в зоне конфликта, так как он сам недавно был там с гуманитарной миссией.