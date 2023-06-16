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Глава Барлакского сельсовета из Новосибирской области отправится добровольцем на СВО

16 июня 2023, 03:50
Фото: vk.com/moshkovoregion
Владимир Счастный уедет на СВО
Владимир Счастный, глава Барлакского сельсовета в Новосибирской области, принял решение отправиться на СВО, чтобы защитить Родину.

Глава сельсовета в Мошковском районе отправится в зону проведения специальной военной операции. Эту новость сообщил Сергей Субботин, глава районной администрации на странице «ВКонтакте».

Субботин выразил благодарность Владимиру Счастному за его решительность и пожелал ему удачи при выполнении поставленных задач от президента России Владимира Путина.

Глава района не скрывает гордости за работу с настоящими патриотами, которые готовы отстаивать интересы своей страны и своих родных. Сам Сергей Субботин знает, как трудно бойцам в зоне конфликта, так как он сам недавно был там с гуманитарной миссией.

Тем не менее он уверен, что эти люди каждый день рискуют жизнью ради важной задачи и обязанностей перед своей Родиной.

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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