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«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову

5 июня 2023, 11:53
Фото: atas.info
Евгений Пригожин продолжил дискуссию с Андреем Панферовым

Глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову про контрактников

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прокомментировал мнение командира батальона «Вега» Андрея Панферова по поводу ненужности второй волны мобилизации. Предприниматель считает, что россияне не горят желанием служить по контракту.
«Конечно, лучше контрактники, чем мобилизованные. Но в ту армию, что мы сейчас имеем, по контракту идет очень мало людей», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.
В Новосибирске глава ЧВК Вагнер Пригожин заявил о необходимости всеобщей мобилизации
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Отметим, что в Новосибирске основатель ЧВК «Вагнер» заявил о необходимости подготовить россиян ко всеобщей мобилизации. На встрече с журналистами бизнесмен отметил, что для продолжения специальной военной операции на Украине необходимо подготовить потенциальных бойцов.

Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации
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В свою очередь, командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов ответил Евгению Пригожину по поводу второй волны мобилизации. В беседе с Сиб.фм Панферов отметил, что во время первой волны были допущены ошибки, которые надо устранять.

Кроме того, важно мотивировать молодежь и население в целом для воинской службы по контракту. Многие из нынешних бойцов идут в армию для закрытия долгов, что недопустимо.

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#Евгений Пригожин#Андрей Панферов#Новосибирск#Спецоперация#Александр Ляхов#Пригожин#Панферов#Армия#Зона СВО
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