«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
«Конечно, лучше контрактники, чем мобилизованные. Но в ту армию, что мы сейчас имеем, по контракту идет очень мало людей», — сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.
Отметим, что в Новосибирске основатель ЧВК «Вагнер» заявил о необходимости подготовить россиян ко всеобщей мобилизации. На встрече с журналистами бизнесмен отметил, что для продолжения специальной военной операции на Украине необходимо подготовить потенциальных бойцов.
В свою очередь, командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов ответил Евгению Пригожину по поводу второй волны мобилизации. В беседе с Сиб.фм Панферов отметил, что во время первой волны были допущены ошибки, которые надо устранять.
Кроме того, важно мотивировать молодежь и население в целом для воинской службы по контракту. Многие из нынешних бойцов идут в армию для закрытия долгов, что недопустимо.