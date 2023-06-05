«Мало людей идет в контрактники»: глава ЧВК «Вагнер» ответил комбату «Веги» Панферову

В свою очередь, командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов ответил Евгению Пригожину по поводу второй волны мобилизации. В беседе с Сиб.фм Панферов отметил, что во время первой волны были допущены ошибки, которые надо устранять.