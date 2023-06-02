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Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации

2 июня 2023, 03:05
Фото: Заксобрание НСО
Панферов высказался о второй волне мобилизации
Андрей Панферов, командир добровольческого батальона «Вега» из Новосибирской области и одновременно вице-спикер Заксобрания региона, высказал свое мнение по поводу новой волны мобилизации.

Он считает, что на данный момент это маловероятно, так как нужно устранить ошибки, которые были допущены при предыдущих мобилизациях. По словам главы батальона, необходимо активнее работать с молодежью и теми людьми, которые хотят заключить контракт с армией.

Кроме того, Андрей Панферов подчеркнул в беседе с Сиб.фм, что солдат нужно по-особенному мотивировать. Некоторые просятся на СВО, чтобы закрыть кредиты, но на деле они не готовы к боям.

Зарплата должна быть достаточно высокой, чтобы привлекала бойцов.

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#Алина Шефер#Зона СВО#Панферов#Вега#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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