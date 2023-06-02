Новосибирский комбат «Вега» Панферов оценил вероятность второй волны мобилизации

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Он считает, что на данный момент это маловероятно, так как нужно устранить ошибки, которые были допущены при предыдущих мобилизациях. По словам главы батальона, необходимо активнее работать с молодежью и теми людьми, которые хотят заключить контракт с армией.
Кроме того, Андрей Панферов подчеркнул в беседе с Сиб.фм, что солдат нужно по-особенному мотивировать. Некоторые просятся на СВО, чтобы закрыть кредиты, но на деле они не готовы к боям.
Зарплата должна быть достаточно высокой, чтобы привлекала бойцов.