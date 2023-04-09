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Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО

9 апреля 2023, 04:01
Фото: Новосибирь/ТГ-канал
Бойцов во время штурма спасло чудо
Военные из новосибирского отряда «Вега» чудом уцелели в зоне проведения специальной военной операции, о чем рассказал командир батальона Андрей Панферов.

Как отметил командир «Веги» Андрей Панферов», в настоящий момент все силы отряда приведены в повышенную готовность, потому что со стороны противника участились атаки.

Панферов отмечает, что потерь у батальона – нет. Но вот несколько дней назад произошла опасная ситуация, которая могла обернуться большими потерями.

«Знаете, как говорят, Господь отвел. В другом подразделении, с кем работали, есть потери. Наших ребят это миновало. Хотя, могу прямо сказать, что повезло, все было очень серьезно. Это были штурмовые действия», - цитирует Панферова издание «МК в Новосибирске».

Стоит отметить, что батальон «Вега» был создан по инициативе первого вице-спикера регионального парламента. В состав батальона вошли депутаты Заксобрания Андрей Панферов и Сергей Конько, депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

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