Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Как отметил командир «Веги» Андрей Панферов», в настоящий момент все силы отряда приведены в повышенную готовность, потому что со стороны противника участились атаки.
Панферов отмечает, что потерь у батальона – нет. Но вот несколько дней назад произошла опасная ситуация, которая могла обернуться большими потерями.
«Знаете, как говорят, Господь отвел. В другом подразделении, с кем работали, есть потери. Наших ребят это миновало. Хотя, могу прямо сказать, что повезло, все было очень серьезно. Это были штурмовые действия», - цитирует Панферова издание «МК в Новосибирске».
Стоит отметить, что батальон «Вега» был создан по инициативе первого вице-спикера регионального парламента. В состав батальона вошли депутаты Заксобрания Андрей Панферов и Сергей Конько, депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.