Бойцы батальона «Вега» из Новосибирска передали привет землякам из зоны СВО

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
С участниками спецоперации встретился советник губернатора региона Михаил Симонян. Через него бойцы передали землякам пламенный привет.
Военные и командир «Веги» Андрей Панферов поблагодарили сибиряков за помощь и поддержку. Отдельное «спасибо» передали детям, которые отправляют им письма в зону СВО.
Михаил Симонян — известный в области музыкант. На встречу он взял скрипку, чтобы порадовать бойцов.
Напомним, ранее командир батальона «Вега», вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов рассказал, есть ли в их рядах потери.