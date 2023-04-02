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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Бойцы батальона «Вега» из Новосибирска передали привет землякам из зоны СВО

2 апреля 2023, 05:25
Фото: Telegram-канал правительства Новосибирской области
Бойцы новосибирского отряда «Вега» передали привет землякам
Бойцы элитного отряда «Вега» передали новосибирцам привет с передовой. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Новосибирской области.

С участниками спецоперации встретился советник губернатора региона Михаил Симонян. Через него бойцы передали землякам пламенный привет.

Военные и командир «Веги» Андрей Панферов поблагодарили сибиряков за помощь и поддержку. Отдельное «спасибо» передали детям, которые отправляют им письма в зону СВО.

Михаил Симонян — известный в области музыкант. На встречу он взял скрипку, чтобы порадовать бойцов.

Напомним, ранее командир батальона «Вега», вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов рассказал, есть ли в их рядах потери.

Командир «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО
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#Алина Шефер#Зона СВО#Вега#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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