Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Как отметил руководитель отряда «Вега» Андрей Панферов, в зоне СВО погода похожая на май в Новосибирске. Средняя температура воздуха +15 градусов, осадков нет.
Также стало известно, что клещей и комаров на территории лагеря бойцов – нет. Все военнослужащие проходят медосмотры и делают прививки.
На передовой бойцы живут в землянках и блиндажах, а едят военные в основном – сухие пайки. Примечательно, но огонь там не разводят. Разогревают еду в закрытом месте на сухом спирте, так как «выдавать» себя нельзя – над небом летают беспилотники, пишет «МК в Новосибирске».
Далеко от фронта у батальона «Веги» обустроена зона бани и отдыха. Людей меняют по графику, чтобы они могли помыться и постирать одежду. Напомним, ранее депутат показал землянки в зоне СВО.