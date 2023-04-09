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Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал об условиях на СВО

9 апреля 2023, 13:19
Фото: 1MI
Бойцы едят сухпаек
Об условиях и погоде в зоне проведения спецоперации рассказал командир отряда «Веги» из Новосибирской области Андрей Панферов.

Как отметил руководитель отряда «Вега» Андрей Панферов, в зоне СВО погода похожая на май в Новосибирске. Средняя температура воздуха +15 градусов, осадков нет.

Также стало известно, что клещей и комаров на территории лагеря бойцов – нет. Все военнослужащие проходят медосмотры и делают прививки.

На передовой бойцы живут в землянках и блиндажах, а едят военные в основном – сухие пайки. Примечательно, но огонь там не разводят. Разогревают еду в закрытом месте на сухом спирте, так как «выдавать» себя нельзя – над небом летают беспилотники, пишет «МК в Новосибирске».

Далеко от фронта у батальона «Веги» обустроена зона бани и отдыха. Людей меняют по графику, чтобы они могли помыться и постирать одежду. Напомним, ранее депутат показал землянки в зоне СВО. 

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Вега#Батальон "Вега"#Панферов#Андрей Панферов#Спецоперация#Общество#Город#Новосибирск
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