На передовой бойцы живут в землянках и блиндажах, а едят военные в основном – сухие пайки. Примечательно, но огонь там не разводят. Разогревают еду в закрытом месте на сухом спирте, так как «выдавать» себя нельзя – над небом летают беспилотники, пишет «МК в Новосибирске».