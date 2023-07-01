Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:36
Уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева и Наталья Курина в Барабинске обсудили с главами района Игорем Кутеповым и города Романом Бобровым тему работы с родственниками ушедших в зону СВО военнослужащих, необходимость психологической поддержки и реабилитации после ранения и плена.
Также состоялась встреча с родственниками участников СВО, попавших в плен на территории Донбасса и Украины. В данной встрече приняли участие депутат Заксобрания области Виталий Новоселов и прокурор Барабинского района Сергей Довгаль.
О возможных мошеннических действиях с данными пленных предупредил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Он написал, что данные попавших в плен могут быть в открытом доступе в телеграм каналах, мошенники могут требовать деньги за «содействие» их возвращению. Обмены проводятся только после договоренности Министерств обороны и Уполномоченных по правам человека с обоих сторон, эти процессы строго регламентированы.
На данный момент известно, что один из попавших в плен барабинцев включен в список на обмен.