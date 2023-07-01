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С родными попавших в плен барабинцев встретилась Уполномоченный по правам человека

1 июля 2023, 04:57
Фото: https://admbaraba.nso.ru
Нина Шалабаева в Барабинском районе
26 июня прошла встреча Уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой и родственников военнослужащих, попавших в плен в зоне СВО.

Уполномоченный по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева и Наталья Курина в Барабинске обсудили с главами района Игорем Кутеповым и города Романом Бобровым тему работы с родственниками ушедших в зону СВО военнослужащих, необходимость психологической поддержки и реабилитации после ранения и плена.

Также состоялась встреча с родственниками участников СВО, попавших в плен на территории Донбасса и Украины. В данной встрече приняли участие депутат Заксобрания области Виталий Новоселов и прокурор Барабинского района Сергей Довгаль.

О возможных мошеннических действиях с данными пленных предупредил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Он написал, что данные попавших в плен могут быть в открытом доступе в телеграм каналах, мошенники могут требовать деньги за «содействие» их возвращению. Обмены проводятся только после договоренности Министерств обороны и Уполномоченных по правам человека с обоих сторон, эти процессы строго регламентированы.

Одним из пленных из Барабинска займется Международный Красный Крест
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На данный момент известно, что один из попавших в плен барабинцев включен в список на обмен.

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#Ольга Храмушкина#Барабинск#Новосибирская область#Пленные#Участник СВО#Зона СВО#Омбудсмен#Спецоперация#Общество
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