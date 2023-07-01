О возможных мошеннических действиях с данными пленных предупредил депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Он написал, что данные попавших в плен могут быть в открытом доступе в телеграм каналах, мошенники могут требовать деньги за «содействие» их возвращению. Обмены проводятся только после договоренности Министерств обороны и Уполномоченных по правам человека с обоих сторон, эти процессы строго регламентированы.