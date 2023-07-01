Дмитрий родился 17 апреля 1978 года, учился в школе в Безменово, потом в Бердском электромеханическом техникуме, служил в пограничных войсках. Дмитрий Карпов ушел в зону СВО добровольцем в сентябре 2022 года. 20 мая 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.