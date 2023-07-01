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В Безменово простятся с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым

1 июля 2023, 04:11
Фото: 1MI
В поселке Безменово сегодня пройдет прощание с Дмитрием Карповым, погибшим 20 мая 2023 года в зоне СВО.

Сегодня 1 июля в 12.00 в Доме культуры поселка Безменово Новосибирской области начнется прощание с погибшим в зоне спецоперации Дмитрием Карповым.

Дмитрий родился 17 апреля 1978 года, учился в школе в Безменово, потом в Бердском электромеханическом техникуме, служил в пограничных войсках. Дмитрий Карпов ушел в зону СВО добровольцем в сентябре 2022 года. 20 мая 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.

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#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Погибший#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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