Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Сегодня 1 июля в 12.00 в Доме культуры поселка Безменово Новосибирской области начнется прощание с погибшим в зоне спецоперации Дмитрием Карповым.
Дмитрий родился 17 апреля 1978 года, учился в школе в Безменово, потом в Бердском электромеханическом техникуме, служил в пограничных войсках. Дмитрий Карпов ушел в зону СВО добровольцем в сентябре 2022 года. 20 мая 2023 года он погиб, выполняя боевые задачи.
У погибшего в зоне спецоперации Федора Сарычева осталось семеро детей.