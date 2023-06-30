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Отец семерых детей из Коченево Федор Сарычев погиб на СВО

30 июня 2023, 10:53
Фото: Официальный паблик администрации Коченевского района «ВКонтакте»
У мужчины осталось семеро детей

На СВО погиб отец семерых детей из Коченевского района Федор Сарычев

В Коченевском районе простятся с местным жителем Федором Сарычевым. Мужчина погиб на СВО.
«24 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, младший сержант Сарычев Федор Иванович», — сообщается в официальном паблике администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».
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Федор Сарычев родился 23 декабря в селе Крутоголово, позже проживал в деревне Вахрушево. В октябре прошлого года пошел добровольцем на СВО в составе отряда «БАРС».

У погибшего остались жена и семеро детей. Об обстоятельствах гибели не сообщается.

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