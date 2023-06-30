Отец семерых детей из Коченево Федор Сарычев погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
«24 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, младший сержант Сарычев Федор Иванович», — сообщается в официальном паблике администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».
Федор Сарычев родился 23 декабря в селе Крутоголово, позже проживал в деревне Вахрушево. В октябре прошлого года пошел добровольцем на СВО в составе отряда «БАРС».
У погибшего остались жена и семеро детей. Об обстоятельствах гибели не сообщается.