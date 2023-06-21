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Охранник из Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб в зоне СВО

21 июня 2023, 10:08
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Уроженец Куйбышевского района Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб на СВО. Земляки простятся с героем 22 июня.

Сибиряк получил смертельное ранение в бою. Ему исполнилось 27 лет в апреле.

Образование получил в школе-интернате и сельскохозяйственном техникуме. Отслужил в армии и работал охранником.

«Дмитрий был скромным парнем. Его призвали на спецоперацию прошлой осенью, а 8 июня этого года пришли трагические вести о том, что он погиб», — рассказали Atas.info волонтеры.

Родные и знакомые смогут проводить военного в последний путь 22 июня в 11:00 в ДК им. В. В. Куйбышева.

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#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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