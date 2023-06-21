Охранник из Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Сибиряк получил смертельное ранение в бою. Ему исполнилось 27 лет в апреле.
Образование получил в школе-интернате и сельскохозяйственном техникуме. Отслужил в армии и работал охранником.
«Дмитрий был скромным парнем. Его призвали на спецоперацию прошлой осенью, а 8 июня этого года пришли трагические вести о том, что он погиб», — рассказали Atas.info волонтеры.
Родные и знакомые смогут проводить военного в последний путь 22 июня в 11:00 в ДК им. В. В. Куйбышева.