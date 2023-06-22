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Одним из пленных из Барабинска займется Международный Красный Крест

22 июня 2023, 15:40
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
В обмене пленных задействованы несколько организаций
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала, что по поводу оказавшихся в плену барабинцев уже отправлены запросы в Министерство обороны и Уполномоченному по правам человека в РФ. По одному из них пришел ответ.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала корреспонденту Атас.Инфо, что пришел ответ на запрос об обмене попавших в украинский плен военнослужащих из Барабинского района: «По одному из ребят пришел ответ от уполномоченного по правам человека в РФ, что он включен в список на обмен и подключен Международный Красный Крест».

«Я работаю с Министерством обороны и с аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ по вопросам обмена пленных. По всем ребятам, которые находятся в плену, я делаю запросы. Со стороны Российской Федерации предпринимаются все меры, чтобы наших ребят вернуть. Кто в какой срок — это зависит и от того, как украинская сторона пойдет на обмен. 27 июня я буду встречаться в Барабинске с родственниками попавших в плен на Украине», — ответила на вопрос о возможности обмена попавших в плен барабинцев Нина Шалабаева.
Пятеро мобилизованных из Барабинского района попали в плен на Украине
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Стало известно, что пятеро мобилизованных военнослужащих их Барабинского района попали в плен на Украине.

#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Участник СВО#Пленные#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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