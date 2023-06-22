Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала корреспонденту Атас.Инфо, что пришел ответ на запрос об обмене попавших в украинский плен военнослужащих из Барабинского района: «По одному из ребят пришел ответ от уполномоченного по правам человека в РФ, что он включен в список на обмен и подключен Международный Красный Крест».