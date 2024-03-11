10-летний ребенок в Новосибирске стал самым юным из тех, кто свел счет с жизнью

В этом году в Новосибирске произошло самоубийство 10-летнего ребенка. Он стал самым молодым несовершеннолетним, кто свел счеты с жизнью. Об этом сообщила омбудсмен по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко.