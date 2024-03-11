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Омбудсмен

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Март
В Новосибирске матери вернули детей, которых она бросила ночью в квартире
Дети 3 и 5 лет, проживали с матерью, отец жил отдельно. После того детей нашли спасатели, их передали отцу, поскольку мать найти не удалось.
11 марта, 04:11
Февраль
Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов
В Новосибирске решается вопрос с опекунством малыша, найденного на свалке 16 февраля. Мать могут лишить родительских прав на сына.
21 февраля, 13:30
10-летний ребенок в Новосибирске стал самым юным из тех, кто свел счет с жизнью
В этом году в Новосибирске произошло самоубийство 10-летнего ребенка. Он стал самым молодым несовершеннолетним, кто свел счеты с жизнью. Об этом сообщила омбудсмен по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко.
14 февраля, 03:48
В Новосибирской области назначили нового омбудсмена — чем он известен
Елена Зерняева назначена на должность уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение 1 февраля приняли депутаты Заксобрания на очередной сессии.
1 февраля, 06:14
Январь
В Новосибирске нашли пропавших мальчика и мать, приехавших из Австрии
В Новосибирске судебные приставы нашли 39-летнюю мать и ее 6-летнего сына, которых объявил в розыск отец мальчика.
19 января, 05:23
Ноябрь 2023
Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена
28 ноября 2023, 13:24
Мобилизованные новосибирцы жалуются на некачественное лечения на СВО
28 ноября 2023, 09:13
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
28 ноября 2023, 07:48
Детский омбудсмен высказалась о случае с девочкой с ВИЧ в больнице Новосибирска
В Новосибирске официальный представитель по правам детей в регионе, Надежда Болтенко, прокомментировала инцидент, связанный с девочкой, которая имеет положительный статус ВИЧ.
28 ноября 2023, 01:33
Октябрь 2023
Изрезанной в Оби девочке потребуются косметологические операции
9 октября 2023, 09:08
Июль 2023
С родными попавших в плен барабинцев встретилась Уполномоченный по правам человека
26 июня прошла встреча Уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой и родственников военнослужащих, попавших в плен в зоне СВО.
1 июля 2023, 04:57
Апрель 2023
Новосибирская омбудсмен опасается «украинского» синдрома у бойцов СВО
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева заявила, что возможно возникновение такого явления как «украинский» синдром между участниками спецоперации. Об этом она сказала на сессии Заксобрания региона 25 апреля.
26 апреля 2023, 02:23
На что жалуются заключённые в Новосибирской области
19 апреля 2023, 05:34
Конфликт в новосибирской гимназии возмутил омбудсмена Болтенко
Конфликт в гимназии №10 находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области. Непростая ситуация станет одной из главных тем совещания у Надежды Болтенко.
18 апреля 2023, 07:31
Названы районы, жители которых чаще обращаются к Уполномоченному по правам человека
14 апреля 2023, 09:50
В Новосибирске ищут «кукушку», бросившую шестилетнего сына в больнице
В Новосибирске заняты поисками нерадивой матери, бросившую своего ребенка в инфекционной больнице. Сейчас шестилетний мальчик находится в детском центре. Информацию об этом подтвердила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.
4 апреля 2023, 11:55
Март 2023
В новосибирских ТЦ появятся социальные патрули для подростков
В апреле 2023 в торговых центрах Новосибирска появятся социальные патрули, которые будут присматривать за группами подростков и общаться с ними.
22 марта 2023, 01:39
Новосибирцы берут микрозаймы на оплату юристов, чтобы оформить обращение омбудсмену
13 марта 2023, 12:55
Шесть человек получили отсрочку от мобилизации по обращению новосибирского омбудсмена
13 марта 2023, 09:35
Какими возвращаются из плена на Украине новосибирцы, рассказала омбудсмен Шалабаева
13 марта 2023, 06:52

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