Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Есть юридические фирмы, которые оказывают услуги написания обращения к омбудсмену, а такие обращения всегда отличаются, поскольку там перечислены законы. И берут за эти услуги от 7 до 14 тысяч рублей. Иногда граждане говорят о том, что берут микрозайм, чтобы рассчитаться, при том, что в основном обращаются люди малоимущие, многодетные», — с сожалением отметила омбудсмен Нина Шалабаева.
На самом деле, обращение написать достаточно просто, это можно сделать бесплатно на сайте Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Более того, Нина Шалабаева, рассказала о памятках, в которых актуализированы права и обязанности граждан. Памятки распространяются через приемную мэрии, через многофункциональные центры. Она отметила, что часто сталкивается с тем, что не только пожилые люди, но и молодые не знают о своих правах.
Также на пресс-конференции омбудсмен рассказала об обращениях, связанных с мобилизацией и СВО, в частности, о новосибирцах, которые вернулись из украинского плена.