На самом деле, обращение написать достаточно просто, это можно сделать бесплатно на сайте Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Более того, Нина Шалабаева, рассказала о памятках, в которых актуализированы права и обязанности граждан. Памятки распространяются через приемную мэрии, через многофункциональные центры. Она отметила, что часто сталкивается с тем, что не только пожилые люди, но и молодые не знают о своих правах.