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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Новосибирцы берут микрозаймы на оплату юристов, чтобы оформить обращение омбудсмену

13 марта 2023, 12:55
Фото: Группа Вконтакте Пресс-центр ТАСС
13 марта прошла пресс-конференция новосибирского омбудсмена Нины Шалабаевой
Встречаются случаи, когда люди платят юристам, чтобы написать обращение к омбудсмену по своему запросу. На пресс-конференции ТАСС 13 марта омбудсмен Нина Шалабаева отметила, что остро стоят вопросы правового просвещения, не только пожилые, но и молодые люди не знают о своих правах и обязанностях.
«Есть юридические фирмы, которые оказывают услуги написания обращения к омбудсмену, а такие обращения всегда отличаются, поскольку там перечислены законы. И берут за эти услуги от 7 до 14 тысяч рублей. Иногда граждане говорят о том, что берут микрозайм, чтобы рассчитаться, при том, что в основном обращаются люди малоимущие, многодетные», — с сожалением отметила омбудсмен Нина Шалабаева.

На самом деле, обращение написать достаточно просто, это можно сделать бесплатно на сайте Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Более того, Нина Шалабаева, рассказала о памятках, в которых актуализированы права и обязанности граждан. Памятки распространяются через приемную мэрии, через многофункциональные центры. Она отметила, что часто сталкивается с тем, что не только пожилые люди, но и молодые не знают о своих правах.

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Также на пресс-конференции омбудсмен рассказала об обращениях, связанных с мобилизацией и СВО, в частности, о новосибирцах, которые вернулись из украинского плена.

#Юрист#Омбудсмен#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Нина Шалабаева
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