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Нина Шалабаева

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Февраль
В Новосибирской области назначили нового омбудсмена — чем он известен
Елена Зерняева назначена на должность уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение 1 февраля приняли депутаты Заксобрания на очередной сессии.
1 февраля, 06:14
Апрель 2023
На что жалуются заключённые в Новосибирской области
19 апреля 2023, 05:34
Обмен пленными: с Украиной удалось наладить человеческие отношения
3 апреля 2023, 10:16
Две жены пришли просить за мобилизованного в Новосибирске
3 апреля 2023, 09:55
Март 2023
Новосибирцы берут микрозаймы на оплату юристов, чтобы оформить обращение омбудсмену
13 марта 2023, 12:55
Шесть человек получили отсрочку от мобилизации по обращению новосибирского омбудсмена
13 марта 2023, 09:35

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