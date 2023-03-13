Также омбудсмен сообщила, что побывала во всех центрах, где были мобилизованные. Представители минтруда и соцразвития, нотариусы, представители налоговых служб, всех служб, которые могли решить вопросы, возникающие у мобилизованных. Я посмотрела, как питаются, никаких жалоб не было, в рамках моих полномочий никаких замечаний не было.