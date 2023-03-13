Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
«Среди обращений, связанных с СВО, от самих мобилизованных — единицы, в основном, от жен, родственников и знакомых мобилизованных», — рассказала омбудсмен Нина Шалабаева. Также она отметила, что если у человека есть основания для отсрочки, он должен заранее уведомить о них военкомат:
«Если у гражданина поменялись обстоятельства, он должен уведомить военкомат — если у него появилась инвалидность, или родились дети. По тем обращениям, которые касались отсрочки, я работала с областным военкоматом. По моим обращениям, шесть человек получили отсрочку, еще несколько граждан были направлены в медицинские учреждения для прохождения комиссии», — рассказала Нина Шалабаева.
Также омбудсмен сообщила, что побывала во всех центрах, где были мобилизованные. Представители минтруда и соцразвития, нотариусы, представители налоговых служб, всех служб, которые могли решить вопросы, возникающие у мобилизованных. Я посмотрела, как питаются, никаких жалоб не было, в рамках моих полномочий никаких замечаний не было.