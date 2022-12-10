Хождение по мукам: раненые добровольцы не могут получить обещанные три миллиона

«Основная масса добровольцев – это не городские жители, а сельские, - цитирует своего собеседник издание НГС. – Возьмите Татарский район. Человеку надо приехать в Новосибирск в облвоенкомат. 6 часов на транспорте нужно ехать. Плюс здесь переночевать в гостинице, а там у него семья, дети, у них же в деревнях не как у нас, по одному или по двое, а побольше. У меня был парень из Каргата, который отступил, но там человек очень алкоголь любил. Вообще процентов 80 начинают очень сильно бухать».