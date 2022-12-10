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Хождение по мукам: раненые добровольцы не могут получить обещанные три миллиона

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
Деньги

На невозможность получить выплаты пожаловались раненые на СВО бойцы из Новосибирска

Добровольцам, отправившимся в зону СВО, обещали не только солидные зарплаты, но и выплаты по ранению. Однако получить обещанные три миллиона рублей оказалось не так то просто: одному из бойцов удалось добиться выплат, второй - надеется на заступничество губернатора.

Товарищи по оружию 

О разговоре с двумя ранеными добровольцами, побывавшими в зоне СВО, рассказало издание НГС, которое по желанию своих собеседников, изменило имена бойцов, вернувшихся после ранений домой.  

Новосибирец Алексей отправился в район спецоперации по собственному желанию в июле 2022 года. В свое время службу он прошел в погранвойсках и его взяли в отряд «Барс».  

Из-за сложностей со связью Алексей получил ранение. По его словам, неподалеку от блокпоста добровольцы заметили людей и приняли их за военных из ЛНР. Завязался бой, в результате которого новосибирский доброволец получил ранение осколками в правое бедро. 

Из полевого госпиталя он попал в гнойную хирургию. Но к своему ранению отнесся спокойно: собрал справки, эпикриз из госпиталя и поехал домой, где надеялся получить выплаты. 

Ранение есть, выплат нет 

Но уже в военкомате понял, что получить деньги будет непросто. Увидел сам, как его товарищи по оружию обивают пороги военного комиссариата и не могут получить подтверждение об участии в спецоперации – дивизия, которой приписан «БАРС», не давала ответы на запросы.  

Тогда он решил получить обещанные губернатором выплаты – от 500 тысяч до миллиона в зависимости от характера ранения. Но и его тут ждала неудача. По словам Алексея, ему сказали: «Мы не знаем, как тебе платить: у тебя в документах не написано, легкое у тебя ранение или тяжелое». 

Доброволец написал заявление в прокуратуру, обратился к главе Следственного комитета и даже к президенту. Вместе с прокурором Алексей отправился в госпиталь, чтобы получить справку о ранении. И тут выяснилось, что справку, по которой осуществляются выплаты по ранению, дают только кадровым военным. Добровольцы по закону не проходят ВВК, которая устанавливает тяжесть увечья. В итоге прокуратура пришла к выводу, что не платят добровольцу на законных основаниях. 

Сейчас у Алексея последняя надежда на губернатора, поскольку кому-то из ребят он уже помог. Кстати, по словам добровольца, ему даже обещанную зарплату не доплатили – 325 тысяч вместо положенных, опять-таки по его словам, 410 тысяч рублей. С учетом денег, которые он потратил на экипировку, получается, что заработал меньше почти на треть. 

Везение, связи и пробивной характер 

Чтобы получить оба пособия, губернаторское и федеральное, доброволец Александр Р. потратил, по его словам, которые приводит издание НГС, два месяца и восемь полных баков бензина - после ранения ходить пешком он долго не мог.    

Александр был третьим добровольцем из Новосибирска, который отправился в зону СВО. В мае попал под обстрел и был серьезно ранен – на лечение в госпиталях ушло два месяца. В середине лета вернулся домой и еще два месяца ходил по инстанциям, добиваясь положенных выплат. 

У него тоже не было подтверждающих выплаты документов из военной части: однако он сумел их «выбить» и получить обещанные деньги, в чем Александру помог военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому району Новосибирска Олег Мельников.  

Бойцу тоже не хотели платить 3 миллиона, обещанные президентом из-за неправильно оформленной справки по ранению, а губернаторскую – из-за отсутствия статуса военнослужащего.  

«Справку о ранении выдает госпиталь, в который ты попал, - цитирует добровольца издание НГС. - Они ее делают автоматически, и пока ты лежишь, справка начинает работать. Точнее, должна это делать. Кому-то через 10 дней приходят денежки, а кому-то не приходят вообще». 

По словам Александра, официальные запросы, без которых порой проблему не решить, от физического лица никто не воспринимает. Становится проблемой отсутствие статуса военнослужащего. В его случае, ситуация с областным пособием разрешилась лишь после того, как добровольцев по закону приравняли к военным. 

Сейчас Александр консультирует добровольцев со всей России, десять человек – из Новосибирской области. По его словам, один боец уже получил три миллиона. Однако – Александр в этом уверен – помочь можно далеко не всем.  

Проще отступить 

«Основная масса добровольцев – это не городские жители, а сельские, - цитирует своего собеседник издание НГС. – Возьмите Татарский район. Человеку надо приехать в Новосибирск в облвоенкомат. 6 часов на транспорте нужно ехать. Плюс здесь переночевать в гостинице, а там у него семья, дети, у них же в деревнях не как у нас, по одному или по двое, а побольше. У меня был парень из Каргата, который отступил, но там человек очень алкоголь любил. Вообще процентов 80 начинают очень сильно бухать».  

Ранее Atas.info сообщал об отправке на СВО новосибирского батальона "Вега".

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#Общество#Выплаты#Новосибирск#СВО#Мобилизированные#Ранения
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