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Производство бронежилетов в Новосибирске переживает небывалый подъем

Сегодня, 08:30
Фото: VK-сообщество "FILLIN | Боевая экипировка"
визит Губернатора НСО на предприятие НПП "ФИЛЛИН"
Новосибирская компания «Филлин» занимается производством военной экипировки уже четыре года. С начала СВО компания расширила производства, несмотря на санкции.

Согласно информации новосибирского издания НГС, “Филлин” - единственная зауральская компания-производитель бронежилетов.

СВО и сентябрьская мобилизация заставили многих россиян задуматься о защите от пуль и осколков. Многие люди стараются экипироваться частным образом.

Высокий спрос позволил компании расширить производство, несмотря на санкционное давление.

“Фурнитура была пражского производства, какие-то материалы итальянские, что-то покупали в Прибалтике. Соответственно, было принято решение менять на отечественное. Всему так или иначе находится какой-то аналог, который как минимум не хуже по качеству, местами даже лучше”, — рассказал журналистам управляющий продажами компании Владимир Карганович.

Новосибирский спецбатальон “Вега” также закупает обмундирование у “Филлин”. Со слов Владимира Каргановича, предприятию сделали предложение, от которого сложно отказаться.

Относительно высокая цена за продукцию объясняется качеством, новизной технологий и персональной подгонкой каждого бронежилета. Других производителей подобной продукции в восточной части страны нет.

“Люди к нам приезжают со всех окрестных областей, даже из Якутии. Приезжают из Красноярска, Новокузнецка, из Кемерова прямо много ребят приезжает. Новокузнецкому ОМОНу в конце августа делали заказ”, — поделился Владимир Карганович.

Ранее Atas.info сообщал об отправке на фронт новосибирского спецбатальона "Вега".

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#Бизнес#Новосибирск#Бронежилет#Филлин#Военная экипировка
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