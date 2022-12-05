Производство бронежилетов в Новосибирске переживает небывалый подъем

Согласно информации новосибирского издания НГС, “Филлин” - единственная зауральская компания-производитель бронежилетов.
СВО и сентябрьская мобилизация заставили многих россиян задуматься о защите от пуль и осколков. Многие люди стараются экипироваться частным образом.
Высокий спрос позволил компании расширить производство, несмотря на санкционное давление.
“Фурнитура была пражского производства, какие-то материалы итальянские, что-то покупали в Прибалтике. Соответственно, было принято решение менять на отечественное. Всему так или иначе находится какой-то аналог, который как минимум не хуже по качеству, местами даже лучше”, — рассказал журналистам управляющий продажами компании Владимир Карганович.
Новосибирский спецбатальон “Вега” также закупает обмундирование у “Филлин”. Со слов Владимира Каргановича, предприятию сделали предложение, от которого сложно отказаться.
Относительно высокая цена за продукцию объясняется качеством, новизной технологий и персональной подгонкой каждого бронежилета. Других производителей подобной продукции в восточной части страны нет.
“Люди к нам приезжают со всех окрестных областей, даже из Якутии. Приезжают из Красноярска, Новокузнецка, из Кемерова прямо много ребят приезжает. Новокузнецкому ОМОНу в конце августа делали заказ”, — поделился Владимир Карганович.
Ранее Atas.info сообщал об отправке на фронт новосибирского спецбатальона "Вега".