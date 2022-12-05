Производство бронежилетов в Новосибирске переживает небывалый подъем

“Фурнитура была пражского производства, какие-то материалы итальянские, что-то покупали в Прибалтике. Соответственно, было принято решение менять на отечественное. Всему так или иначе находится какой-то аналог, который как минимум не хуже по качеству, местами даже лучше”, — рассказал журналистам управляющий продажами компании Владимир Карганович.