Новосибирский спецбатальон “Вега” полностью сформирован

По словам Панферова, батальону еще предстоит пройти слаживание и боевую подготовку, после этого “Вегу” отправят на спецоперацию.
О численности подразделения Панферов не сообщил. Как сообщалось ранее, в батальон планировалось набрать порядка 400 человек.
Также неизвестны участок фронта, куда направится подразделение, и сроки отбытия.
«Нас уже ждут там. И ждут не только наши. Чем меньше о нас будут знать, тем лучше», - появнил Панферов.
Ранее новосибирский губернатор Андрей Травников пообещал предоставить батальону такое же снаряжение, которое получили мобилизованные жители области.
В первой половине октября подполковник ГРУ в отставке Андрей Панферов заявил о том, что написал рапорт о направлении его в зону спецоперации