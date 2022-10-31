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Новосибирский спецбатальон “Вега” полностью сформирован

Сегодня, 13:59
Фото: atas.info
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов заявил в интервью изданию «МК в Новосибирске» о завершении формирования батальона “Вега”.

По словам Панферова, батальону еще предстоит пройти слаживание и боевую подготовку, после этого “Вегу” отправят на спецоперацию. 

О численности подразделения Панферов не сообщил. Как сообщалось ранее, в батальон планировалось набрать порядка 400 человек. 

Также неизвестны участок фронта, куда направится подразделение, и сроки отбытия.

«Нас уже ждут там. И ждут не только наши. Чем меньше о нас будут знать, тем лучше», - появнил Панферов.

Ранее новосибирский губернатор Андрей Травников пообещал предоставить батальону такое же снаряжение, которое получили мобилизованные жители области.

В первой половине октября подполковник ГРУ в отставке Андрей Панферов заявил о том, что написал рапорт о направлении его в зону спецоперации

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