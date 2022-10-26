Элитный новосибирский добровольческий батальон "Вега" будет отправлен в зону боевых действия на Украине в конце ноября, сообщил редакции Atas.info его командир, подполковник ГРУ в запасе, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.
"Вега" только одна. То, что говорят, мол, это второе такое воинское соединение, что ранее батальон "Вега" уже был отправлен на фронт, это не совсем верно. СМИ не совсем правильно поняли мои слова о том, как бы я назвал именной батальон, и это произошло как раз в то время, когда на спецоперацию отправляли команду добровольцев. Вот журналисты и написали, что это батальон "Вега", - объяснил Панферов путаницу.
Напомним, когда летом стало известно о формировании в регионах именных батальонов для действия в зоне спецоперации, корреспондент Atas.info поинтересовался у опытного военного Андрея Панферова, как бы он назвал такое соединение, если оно будет сформировано в Новосибирске.
"Назвал бы я наш отряд "Вега", в честь отряда спецназа Бердской бригады специального назначения, которая воевала в Чечне в обоих войнах и покрыла себя неувядаемой славой. "Вега", я думаю, было бы узнаваемое название, которое до сих пор живо в памяти в войсках, особенно среди офицеров и прапорщиков спецназа Главного разведывательного управления", - сказал тогда Андрей Панферов.
Этот фрагмент интервью Панферова растиражировали многие СМИ, а через несколько дней прошли проводы добровольцев, которые должны были влиться в состав соединений 3 армейского корпуса. По инерции, журналисты назвали это проводами батальона "Вега".
Однако, тогда речь не шла о том, что это будет единое новосибирское формирование, бойцов распределили по разным воинским частям, пояснил Андрей Панферов. Батальон же под его командованием будет насчитывать около 400 человек, и все они будут из Новосибирска и области.