"Назвал бы я наш отряд "Вега", в честь отряда спецназа Бердской бригады специального назначения, которая воевала в Чечне в обоих войнах и покрыла себя неувядаемой славой. "Вега", я думаю, было бы узнаваемое название, которое до сих пор живо в памяти в войсках, особенно среди офицеров и прапорщиков спецназа Главного разведывательного управления", - сказал тогда Андрей Панферов.