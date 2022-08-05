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"Назвал бы "Вега" – Андрей Панферов о создании новосибирского именного батальона

5 августа 10:08
Фото: novosibirsk.er.ru
Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, подполковник в отставке Андрей Панферов предложил называние для формирующегося в Новосибирске добровольческого именного батальона. Он предлагает наименовать подразделение в честь Бердской бригады спецназа ГРУ

Название для пока безымянного добровольческого батальона, участники которого будут участвовать в спецоперации на территории Донбасса, предложил первый заместитель председателя Законодательного собрания, подполковник в отставке Андрей Панферов.

"Назвал бы я наш отряд "Вега", в честь отряда спецназа Бердской бригады специального назначения, которая воевала в Чечне в обоих войнах и покрыла себя неувядаемой славой. "Вега", я думаю, было бы узнаваемое название, которое до сих пор живо в памяти в войсках, особенно среди офицеров и прапорщиков спецназа Главного разведывательного управления", - сказал Андрей Панферов в беседе с корреспондентом Atas.info.

Именные батальоны для защиты Донбасса пока не получили названий в Новосибирске
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По словам бывшего командира 691-го отдельного Сибирского казачьего отряда специального назначения, он полностью поддерживает идею формирования именных территориальных добровольческих подразделений, призванных выполнять задачи в ходе спецоперации на Донбассе. Андрей Панферов говорит, что и сам бы с радостью записался в формируемый батальон. "Могу командовать ротой, могу командовать взводом, могу стать начальником штаба", - подчеркнул собеседник редакции, посетовав, что уже не проходит по возрасту.

Ранее мы рассказывали о том, что всем, кто выразит желание служить в именном подразделении, получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей от губернатора Травникова.

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