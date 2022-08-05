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Именные батальоны для защиты Донбасса пока не получили названий в Новосибирске

5 августа 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Формируемые в Новосибирске именные батальоны из добровольцев, которые будут участвовать в спецоперации на территории Донбасса, пока остаются безымянными. Принять решение об их наименовании должны региональные власти

Безымянными пока остаются спецподраздения контрактников-добровольцев, формирование которых началось в регионе по инициативе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Выбор названия для такого батальона – прерогатива властей региона. Поскольку запись в эти подразделения началась недавно, наименования они пока не имеют, сообщили корреспонденту Atas.info в военкомате Кировского и Ленинского районов Новосибирска.

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Как подчеркнули в военном ведомстве, требования, предъявляемые к желающим служить в именных батальонах, достаточно мягкие: опыт армейской службы, возраст от 18 до 50 лет, образование не ниже 9 классов, категория годности по здоровью А или Б. Приветствуется, если доброволец приходит вместе с друзьями, они будут вместе служить в одном подразделении.

Ранее мы рассказывали о том, что всем, кто выразит желание служить в именном подразделении, получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей от губернатора Травникова.

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