Именные батальоны для защиты Донбасса пока не получили названий в Новосибирске

Как подчеркнули в военном ведомстве, требования, предъявляемые к желающим служить в именных батальонах, достаточно мягкие: опыт армейской службы, возраст от 18 до 50 лет, образование не ниже 9 классов, категория годности по здоровью А или Б. Приветствуется, если доброволец приходит вместе с друзьями, они будут вместе служить в одном подразделении.