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Бойцы элитного батальона «Вега» отбыли на СВО из Новосибирска

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI
Часть бойцов батальона «Вега» на днях отправились в зону спецоперации
Часть бойцов батальона «Вега» на днях отправились в зону спецоперации. Об этом рассказал вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

Участвовать в СВО будет 51 человек из элитного формирования. Среди оставшихся часть еще проходит обучение, остальные останутся в Новосибирске. для выполнения задач на местах, сообщил Панферов сайте «МК в Новосибирске»

Также командир батальона отметил, что сам скоро поедет вслед за солдатами. Он отправится последним, после того, как все закончат подготовку.

Напомним, имя «Вега» добровольческому новосибирскому батальону дал Андрей Панферов. Ранее он рассказал, что попасть в ряды бойцов этого формирования будет довольно сложно – их ждет жесткий отбор и нелегкое обучение.

По итогу конкурса, в батальон набрали около 400 человек. Некоторых отправили в зону СВО раньше, остальные уедут в декабре, и вероятно, в первые месяцы следующего года.

Новосибирский спецбатальон “Вега” полностью сформирован
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Батальон "Вега"#Военные#СВО
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