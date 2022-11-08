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Новосибирский элитный батальон «Вега» отправят на фронт в декабре

Сегодня, 02:57
Фото: Заксобрания Новосибирской области
Отряд «Вега» вице-спикера Заксобрания НСО Панферова отправят на СВО в декабре
Отряд «Вега» вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова отправится на СВО в декабре. Об этом парламентарий рассказал представителям Российского военно-исторического общества.

Элитный батальон «Вега» Панферов начал формировать больше месяца назад. В его ряды хотят попасть сотни добровольцев, но не всем по силам преодолеть серьезный конкурс.

Как известно, председатель регионального Заксобрания также возглавляет местное отделение РО РВИО. Он отметил, что для военной части уже закупили снаряжение с собранных организацией пожертвований на сумму более 78 млн рублей

«Вега» до сих пор продолжает отбор военных в свой состав. Отряд планируют отправить на фронт в декабре этого года.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Батальон "Вега"#СВО#Панферов
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