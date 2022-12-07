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Ветеран ВОВ потребовал от новосибирского МВД 100 тысяч рублей

Сегодня, 13:16
Фото: Youtube-канал "Воин света"
Владимир Владимирович Степанов - ветеран Великой Отечественной войны из Новосибирска

97-летний ветеран из Новосибирска подал в суд на МВД за задержание во время пикета

97-летнего сибиряка-ветерана задержали летом за одиночный пикет, который он устроил на площади Ленина. За незаконное, по его мнению, задержание новосибирец подал иск на ГУ МВД России по Новосибирской области, в котором требует компенсировать этот инцидент суммой в 100 000 тысяч рублей.

4 июня Владимир Владимирович Степанов вышел на площадь с плакатом, в котором содержались требования о возвращении квартир детям-сиротам. Почтенного гражданина задержали и доставили в отдел полиции, где он провел несколько часов. На фронтовика составили протокол, который впоследствии был аннулирован

«Мы сегодня в суде увидели постановление о прекращении по делу. Дело прекращено с связи с утратившим законную силу положения, устанавливающего административную ответственность», — цитирует СИБ.ФМ представителя Степанова в суде Ольгу Нечаеву.

 «Это было оформлено не так, что в его действиях нет состава преступления, а так, что состав есть, но мы такие добрые и отпускаем его, так как это не является наказуемым», — сказала Ольга Нечаева.

Первое заседание суда состоялось сегодня, но решения вынесено не было. Представитель истца сообщила, что они ходатайствовали о вызове свидетелей.

Следующее заседание по иску ветерана ВОВ Владимира Степанова, воевавшего на Дальнем Востоке, состоится в январе следующего года.

Ранее новосибирский суд приговорил к исправительным работам двух молодых людей, убивших женщину.

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#Ветеран#Суд#ГУ МВД#Новосибирск#Общество#Криминал
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