Ветеран ВОВ потребовал от новосибирского МВД 100 тысяч рублей

4 июня Владимир Владимирович Степанов вышел на площадь с плакатом, в котором содержались требования о возвращении квартир детям-сиротам. Почтенного гражданина задержали и доставили в отдел полиции, где он провел несколько часов. На фронтовика составили протокол, который впоследствии был аннулирован
«Это было оформлено не так, что в его действиях нет состава преступления, а так, что состав есть, но мы такие добрые и отпускаем его, так как это не является наказуемым», — сказала Ольга Нечаева.
Первое заседание суда состоялось сегодня, но решения вынесено не было. Представитель истца сообщила, что они ходатайствовали о вызове свидетелей.
Ранее новосибирский суд приговорил к исправительным работам двух молодых людей, убивших женщину.