В Новосибирске ищут «кукушку», бросившую шестилетнего сына в больнице

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
«Маму найти не можем, на звонки не отвечает. Ребенок здоров, но в больнице рн больше не может находиться», - цитирует «НГС Новосибирск» уполномоченного по правам ребенка.
Судьба шестилетнего мальчика будет решена после того, как найдут его мать. Сейчас «кукушку» продолжают искать органы профилактики. Также по данному факту уже назначена проверка прокуратурой Новосибирской области.
Резонансное происшествие привлекло внимание новосибирцев после публикации в паблике «ЧС54» социальной сети «ВКонтакте». Анонимный автор утверждал, что ребенок попал в инфекционную детскую больницу с кишечным расстройством. За это время мать ни разу не навестила сына, а потом отказалась его забирать.
По словам мальчика, женщина страдает алкоголизмом, а сам он уже бывал в приюте. При этом ребенок очень скучает по своим младшим сестрам. Позже информацию подтвердил главврач больницы, заявивший, что юного пациента так никто и не забрал.
Напомним, что пропавшего в понедельник в Колывановском районе восьмилетнего мальчика нашли мертвым. Ребенок мог утонуть,купаясь в реке.