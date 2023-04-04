atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Изображение материала

В Новосибирске ищут «кукушку», бросившую шестилетнего сына в больнице

4 апреля 2023, 11:55
Фото: 1MI
Ребенка привезли с кишечной инфекцией

В Новосибирске разыскивают мать, бросившую ребенка в больнице

В Новосибирске заняты поисками нерадивой матери, бросившую своего ребенка в инфекционной больнице. Сейчас шестилетний мальчик находится в детском центре. Информацию об этом подтвердила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.
«Маму найти не можем, на звонки не отвечает. Ребенок здоров, но в больнице рн больше не может находиться», - цитирует «НГС Новосибирск» уполномоченного по правам ребенка.

Судьба шестилетнего мальчика будет решена после того, как найдут его мать. Сейчас «кукушку» продолжают искать органы профилактики. Также по данному факту уже назначена проверка прокуратурой Новосибирской области.

«Это ад»: мать юного пациента жалуется на детскую больницу скорой помощи Новосибирска
Узнать подробнее

Резонансное происшествие привлекло внимание новосибирцев после публикации в паблике «ЧС54» социальной сети «ВКонтакте». Анонимный автор утверждал, что ребенок попал в инфекционную детскую больницу с кишечным расстройством. За это время мать ни разу не навестила сына, а потом отказалась его забирать.

 По словам мальчика, женщина страдает алкоголизмом, а сам он уже бывал в приюте. При этом ребенок очень скучает по своим младшим сестрам. Позже информацию подтвердил главврач больницы, заявивший, что юного пациента так никто и не забрал.

Напомним, что пропавшего в понедельник в Колывановском районе восьмилетнего мальчика нашли мертвым. Ребенок мог утонуть,купаясь в реке.

СК возбудил дело после утопления 8-летнего мальчика в Новосибирской области
Узнать подробнее
#Новосибирск#Общество#Дети#Розыск#Мать#Больница#Соцсети#Омбудсмен
Подпишитесь
В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
Сегодня, 05:39
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00