atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Изображение материала

СК возбудил дело после утопления 8-летнего мальчика в Новосибирской области

4 апреля 2023, 05:12
Фото: 1MI
Мальчик утонул в реке

В Новосибирской области следователи возбудили дело после утопления 8-летнего мальчика

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил дело после гибели мальчика в реке – накануне ребенок пропал, подробности сообщают в СУ СК по региону.

Днем 3 апреля 2023 года следователям поступило сообщение о безвестной пропаже 8-летнего мальчика в Колыванском районе. Ребенок ушел гулять с друзьями, но домой так и не вернулся.

В ходе поисков было найдено тело школьника в реке Оеш. Мальчик провалился под лед и утонул. Как ранее сообщалось, товарища ребенка видели, как он тонул, но испугались и убежали.

На месте гибели работали криминалисты. При осмотре тела, видимых телесных повреждений не обнаружено. Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Раскрыты шокирующие подробности гибели пропавшего 8-летнего ребенка под Новосибирском
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Общество#Город#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
Сегодня, 05:39
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00