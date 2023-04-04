Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Днем 3 апреля 2023 года следователям поступило сообщение о безвестной пропаже 8-летнего мальчика в Колыванском районе. Ребенок ушел гулять с друзьями, но домой так и не вернулся.
В ходе поисков было найдено тело школьника в реке Оеш. Мальчик провалился под лед и утонул. Как ранее сообщалось, товарища ребенка видели, как он тонул, но испугались и убежали.
На месте гибели работали криминалисты. При осмотре тела, видимых телесных повреждений не обнаружено. Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности.