Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Восьмилетний мальчик пропал утром 3 апреля в селе Новотырышкино Колыванского района. Ребенок ушел гулять с друзьями и бесследно исчез.
На поиски вышли полицейские, а также волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет региона начал проверку пропажи мальчика.
Вечером 3 апреля в поисковом отряде сообщили, что пропавший мальчик найден погибшим. Как уточняют СМИ источники в правоохранительных органах, пропавший школьник утонул на глазах у товарищей, которые потом испугались и убежали.
Тело ребенка искали на местном водоеме. Известно, что погибший рос в благополучной семье. Ведется проверка его гибели. Напомним, что ранее 11-летний мальчик свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку.