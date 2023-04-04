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Раскрыты шокирующие подробности гибели пропавшего 8-летнего ребенка под Новосибирском

4 апреля 2023, 01:20
Фото: 1MI
Друзья мальчика молчали о том, что произошло

Названы шокирующие подробности гибели 8-летнего мальчика под Новосибирском

Стали известны подробности гибели пропавшего мальчика в Новосибирской области. Ребенок провалился под лед и утонул.

Восьмилетний мальчик пропал утром 3 апреля в селе Новотырышкино Колыванского района. Ребенок ушел гулять с друзьями и бесследно исчез.

На поиски вышли полицейские, а также волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Следственный комитет региона начал проверку пропажи мальчика.

Вечером 3 апреля в поисковом отряде сообщили, что пропавший мальчик найден погибшим. Как уточняют СМИ источники в правоохранительных органах, пропавший школьник утонул на глазах у товарищей, которые потом испугались и убежали.

Тело ребенка искали на местном водоеме. Известно, что погибший рос в благополучной семье. Ведется проверка его гибели. Напомним, что ранее 11-летний мальчик свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку. 

Умерший 11-летний пятиклассник в Новосибирске оставил предсмертную записку
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#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Утонул#Новосибирская область
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