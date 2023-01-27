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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 06:36

Умерший 11-летний пятиклассник в Новосибирске оставил предсмертную записку

27 января 2023, 04:39
Фото: 1MI
Мальчик написал записку перед своей смертью

В Новосибирске умерший 11-летний мальчик оставил дома предсмертную записку

Тело 11-летнего мальчика нашли в Калининском районе Новосибирска. Выяснилось, что пятиклассник оставил предсмертную записку.

В квартире одного из домов на улице Макаренко 26 января нашли тело 11-летнего мальчика. По неподтвержденным данным, пятиклассник свел счеты с жизнью.

Как пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на знакомую семьи мальчика, родные нашли предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Известно, что в семье есть еще один ребенок. Мать воспитывает детей одна, без мужа.

Также сообщается, что умерший ребенок учился в пятом классе в школе № 78. Правоохранители смерть мальчика не комментируют. По данному инциденту ведется проверка.

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Также читайте, что несколько детей погибли в школах Новосибирской области. Так,  ребенок умер на физкультуре, летом мальчика придавило воротами, а весной подросток свела счеты с жизнью прямо в туалете. 

#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Новосибирск
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