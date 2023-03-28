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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

«Это ад»: мать юного пациента жалуется на детскую больницу скорой помощи Новосибирска

28 марта 2023, 10:57
Фото: 1MI
Женщина возмутилась поведением врачей
На городскую детскую клиническая больницу скорой помощи Новосибирска жалуются на сайте отзывов «Фламп». Разгневанная мать юного пациента написала эмоциональный отзыв. По мнению женщины, ее ребенка выписали, несмотря на крайне тяжелое состояние.
«Ужасно! Легли с ребенком на плановое обследование в отделении пульмонологии. До этого его в феврале привезли на «скорой» с приступом сильного кашля, но не положили на обследование. Есть подозрение на бронхиальную астму», - так начинается отзыв матери.

По мнению матери, ее ребенка не накормили («С собой можно только воду и сухое печенье»), а потом пациента пришлось перевозить в платную палату из-за кашляющего рядом мальчика. Буквально на следующий день у ее сына началась рвота и поднялась температура.

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Врачи заявили о необходимости немедленной выписки из-за кишечной инфекции, несмотря на крайне тяжелое состояние. После жалоб матери несовершеннолетнего все же ненадолго оставили лежать в больнице под капельницей. Лекарства женщине пришлось покупать самой, а юного пациента постоянно тошнило. Ослабленного, потерявшего аппетит ребенка потом все же отправили домой, вопреки плохой транспортабельности.

В комментариях матери начали сочувствовать. «Господи, ужас какой-то», - написала Svetlana-nsk.54. В ответ на это пострадавшая заявила, что ребенка перевезли в инфекционную больницу.

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На данный момент корреспонденту «Атас.Инфо» в Городской детской клинической больнице скорой помощи не комментируют ситуацию, ссылаясь на необходимость строгого соблюдения врачебной тайны.

Напомним, что новосибирцы теперь смогут жаловаться на грубых врачей. Соответствующие чаты уже запустил региональный Минздрав.

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#Новосибирск#Здоровье#Дети#Жалоба#Больница#Медицина#Здравоохранение
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