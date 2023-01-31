Стало известно, что построят на месте старой инфекционной больницы в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Глава региона сообщил, что новосибирская Городская инфекционная клиническая больница № 1 переедет с улицы Семьи Шамшиных в новое здание в поселке Садовый на окраине.
"Предполагалось, что территорию на улице Семьи Шамшиных продадим и получим доход. Это помогло бы снизить нагрузку на реализацию проекта инфекционной больницы. Но просто продать — неправильно. Поручил региональному Минстрою и департаменту имущественных отношений мэрии Новосибирска проработать концепцию, что же создать в центре города", - рассказал Травников в эфире телеканала ОСТ (цитата по om1.ru).
Губернатор добавил, что на освободившемся земельном участке появится объект, который украсит Новосибирск и будет приносить доход в городской бюджет.
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