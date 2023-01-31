Стало известно, что построят на месте старой инфекционной больницы в Новосибирске

"Предполагалось, что территорию на улице Семьи Шамшиных продадим и получим доход. Это помогло бы снизить нагрузку на реализацию проекта инфекционной больницы. Но просто продать — неправильно. Поручил региональному Минстрою и департаменту имущественных отношений мэрии Новосибирска проработать концепцию, что же создать в центре города", - рассказал Травников в эфире телеканала ОСТ (цитата по om1.ru).