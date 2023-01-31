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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Стало известно, что построят на месте старой инфекционной больницы в Новосибирске

31 января 2023, 13:19
Фото: Сайт ГИКБ № 1
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что власти планируют построить на месте старой инфекционной больницы красивый объект, который будет приносить доход.

Глава региона сообщил, что новосибирская Городская инфекционная клиническая больница № 1 переедет с улицы Семьи Шамшиных в новое здание в поселке Садовый на окраине.

"Предполагалось, что территорию на улице Семьи Шамшиных продадим и получим доход. Это помогло бы снизить нагрузку на реализацию проекта инфекционной больницы. Но просто продать — неправильно. Поручил региональному Минстрою и департаменту имущественных отношений мэрии Новосибирска проработать концепцию, что же создать в центре города", - рассказал Травников в эфире телеканала ОСТ (цитата по om1.ru).

Губернатор добавил, что на освободившемся земельном участке появится объект, который украсит Новосибирск и будет приносить доход в городской бюджет.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал провести проверку строительства высотных жилых домов напротив исторического здания кинотеатра «Победа»

#Центр#Земля#Строительство#Общество#Город#Новосибирск
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