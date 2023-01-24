В Новосибирске женщина обвинила больницу в грубом отношении к сыну

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Ребенка положили в больницу с сотрясением 12 января 2023 года. Он провел там один чуть больше недели и почти каждый день его ругали медсестры и технички.
По словам матери, персонал постоянно кричал на детей. Им не разрешали чистить зубы до завтрака, звонить родителям и выходить из палаты.
Вопрос о поведении медиков она поднимала при разговоре с главврачом больницы. Однако это не дало результатов.
Также сибирячку возмутили грязные туалеты в детской клинике. Она написала жалобу.