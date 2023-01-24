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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

В Новосибирске женщина обвинила больницу в грубом отношении к сыну

Сегодня, 02:56
Мать 13-летнего мальчика пожаловалась на персонал больницы №1 на Вертковской в Новосибирске, который грубо обращается с детьми. Она написала отзыв на Flamp.

Ребенка положили в больницу с сотрясением 12 января 2023 года. Он провел там один чуть больше недели и почти каждый день его ругали медсестры и технички.

По словам матери, персонал постоянно кричал на детей. Им не разрешали чистить зубы до завтрака, звонить родителям и выходить из палаты.

Вопрос о поведении медиков она поднимала при разговоре с главврачом больницы. Однако это не дало результатов.

Также сибирячку возмутили грязные туалеты в детской клинике. Она написала жалобу. 

#Алина Шефер#Дети#Больница#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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